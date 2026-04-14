Σε… 13 μέρες από τώρα η Ίντερ μπορεί να στεφθεί επίσημα Πρωταθλήτρια!

Το 4-3 επί της Κόμο, μια εβδομάδα μετά το 5-2 επί της Ρόμα ήταν η συνέχιση των… δηλώσεων της Ίντερ πως πλέον αυτό το πρωτάθλημα δεν χάνεται.

Οι «νερατζούρι» έχουν ανοίξει πλέον τη διαφορά τους στην κορυφή της Serie A στους 9 βαθμούς, αφού οι… υποτιθέμενοι διεκδικητές της κορυφής απέδειξαν πως τουλάχιστον για φέτος, αδυνατούσαν ν’ ανταποκριθούν στις ανάγκες του κυνηγιού της κορυφής.Η Ίντερ, λοιπόν, μπορεί να στεφθεί και μαθηματικά Πρωταθλήτρια Ιταλίας μετά το 2024, σε… 13 μέρες από σήμερα!

Πιο συγκεκριμένα, στις 26 Απριλίου, στο εκτός έδρας ματς με την Τορίνο κι εφόσον οι Μιλανέζοι θα έχουν πάρει και το παιχνίδι τους απέναντι στην Κάλιαρι, ίσως και να έχουν τελειώσει όλα.

Αν δηλαδή, το σύνολο του Κίβου νικήσει στα δυο επόμενα ματς και την ίδια στιγμή η Νάπολι δεν πάρει «τρίποντο» σε κάποιο από τα δυο δικά της παιχνίδια (με Λάτσιο και Κρεμονέζε), η διαφορά μπορεί να φτάσει στους 13 βαθμούς, τέσσερις «στροφές» πριν το φινάλε…

Τα εναπομείναντα ματς της Ίντερ:

17/04 Κάλιαρι, εντός

26/04 Τορίνο, εκτός

03/05 Πάρμα, εντός

10/05 Λάτσιο, εκτός

17/05 Βερόνα, εντός

24/05 Μπολόνια, εκτός

Τα εναπομείναντα ματς της Νάπολι:

18/04 Λάτσιο, εντός

24/04 Κρεμονέζε, εντός

03/05 Κόμο, εκτός

10/05 Μπολόνια, εντός

17/05 Πίζα, εκτός

24/05 Ουντινέζε, εντός

sport-fm.gr