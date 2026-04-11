Βήμα παραμονής για την Κάλιαρι

Με γκολ του Εσπόζιτο η Κάλιαρι πήρε τον «τελικό» παραμονής κόντρα στην Κρεμονέζε (1-0) και έφυγε στο +6 από τον υποβιβασμό. Νίκη με την Ελλάς η Τορίνο.

Πολύ μεγάλη νίκη σε ένα ‘εξάποντο’ ματς πήρε η Κάλιαρι με 1-0 χάρη σε γκολ του Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο στο δεύτερο μέρος. Οι Rossoblu έκαναν σημαντικό βήμα παραμονής και βρέθηκαν στο +6 με 7 αγωνιστικές να απομένουν. Νίκη για την Τορίνο, που με γκολ των Σιμεόνε και Κασαντέι λύγισε με 2-1 την Ελλάς Βερόνα που χρειάζεται να κάνει κάτι αδιανότητο για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

