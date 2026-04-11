Δεν φεύγει από την Μπάγερν Μονάχου ο Ολίσε

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τους Βαυαρούς παρά το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα και της Λίβερπουλ.

Η εντυπωσιακή χρονιά που διανύει ο Μάικλ Ολίσε με τη Μπάγερν Μονάχου έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα και της Λίβερπουλ.

Σε 41 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έχει πετύχει 16 γκολ και έχει μοιράσει 29 ασίστ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το περιβάλλον του ο Ολίσε αφενός νιώθει κολακευμένος από την προσοχή των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, αφετέρου δεν έχει καμία πρόθεση να πιέσει την Μπάγερν για να αποχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα που κυκλοφόρησε ο Ολίσε «είναι ευγνώμων για την ευκαιρία που του έδωσε η Μπάγερν Μονάχου και είναι αποφασισμένος να τηρήσει το συμβόλαιό του» το οποίο να σημειωθεί λήγει το 2029.

