Πικέ σε Κουμπαρσί: «Ψηλά το κεφάλι, θα διαλύσετε την Ατλέτικο στη ρεβάνς»

Η Μπαρτσελόνα καλείται να ανατρέψει το 0-2 του «Καμπ Νου» στη ρεβάνς της Τρίτης στο «Μετροπολιτάνο» αν θέλει να αποκλείσει την Ατλέτικο και να βρεθεί στα ημιτελικά του Champions League. Δύσκολη αποστολή, αλλά ο Ζεράρ Πικέ φάνηκε να το πιστεύει πολύ, στα… όρια της βεβαιότητας.

Ο παλαίμαχος αμυντικός απάντησε στην ανάρτηση του Πάου Κουμπαρσί, ο οποίος απολογήθηκε για την αποβολή του στο πρώτο ματς, που «πλήγωσε» πολύ την ομάδα του.

«Μία φάση καθόρισε τον αγώνα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αναλαμβάνω την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά μας και παραμένουμε πιο ενωμένοι από ποτέ: είμαστε μια οικογένεια και το έχουμε δείξει. Με προσπάθεια και αποφασιστικότητα, δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ», έγραψε ο νεαρός αμυντικός, με τον Πικέ να απαντά κάτω από την ανάρτηση: «Ψηλά το κεφάλι, μεγάλε! Θα τους διαλύσετε στη ρεβάνς», ήταν τα λόγια του 39χρονου πρώην άσου της «Μπάρτσα».

