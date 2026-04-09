Στο στόχαστρο και των τριών «μεγάλων» του Μεξικού ο Αλμέιδα

Η Τσίβας θέλει ξανά στον πάγκο της τον Ματίας Αλμέιδα, τον οποίο όμως έχουν στο στόχαστρο οι Μοντερέι και Κλαμπ Αμέρικα.

Η αποχώρηση του Ματίας Αλμέιδα από τη Σεβίλλη έχει φέρει εκ νέου το όνομά του στο επίκεντρο του μεξικανικού ποδοσφαίρου, αφού και οι τρεις «μεγάλοι» φέρεται να τον έχουν στο στόχαστρό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Diario AS, η Τσίβας θέλει να κάνει τα πάντα για να επιστρέψει ο «Πελάδο» στον πάγκο της όπου μεγαλούργησε κατακτώντας πέντε τίτλους σε δύο χρόνια, μεταξύ των οποίων και το CONCACAF Champions League.

Ωστόσο, η Τσίβας δεν παίζει μόνη της για τον Αλμέιδα. Τόσο η Μοντερέι, όσο και η Κλαμπ Αμέρικα έχουν βάλει στο μάτι τον άλλοτε τεχνικό της ΑΕΚ επομένως δεν αποκλείεται κάποια εκ των τριών ομάδων να κινηθεί με επίσημη πρόταση για τον 52χρονο προπονητή.

