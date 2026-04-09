«Ηχηρή» κίνηση με Γκαρνάτσο ψάχνει η Ρίβερ Πλέιτ – Το συζητά η Τσέλσι!

Στην Τσέλσι μπορεί να μην έχει… μέλλον, όμως ο επαναπατρισμός φαντάζει μια πολύ καλή λύση για τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο. Ο Αργεντίνος βλέπει πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, έως και… επικοινωνία της Ρίβερ Πλέιτ με τους «μπλε», για τον δανεισμό του, ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Η Ρίβερ Πλέιτ σύμφωνα με πληροφορίες έχει πλησιάσει Τσέλσι και Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, με σκοπό να πάρει για έναν χρόνο τον Αργεντίνο. Η συζήτηση γίνεται για δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αυτήν την στιγμή μοιάζει πολύ κοντά στην έξοδο από τους «μπλε».

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με το «SPORF», η Ρίβερ Πλέιτ έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Γκαρνάτσο, προσφέροντάς του συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, με τη μορφή δανεισμού.

Προφανώς, η ομάδα της Αργεντινής θα κάνει τα… απαραίτητα και με την Τσέλσι, η οποία ναι μεν μπορεί να δείχνει πως ίσως να μην τον υπολογίζει, αλλά θα ψάξει να βρει το deal που θα της είναι πιο συμφέρον.

england365.gr