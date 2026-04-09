Γνωστοί ποδοσφαιριστές στο στόχαστρο έρευνας για λαθρεμπόριο πανάκριβων ρολογιών

Γνωστοί ποδοσφαιριστές στο στόχαστρο έρευνας για λαθρεμπόριο πανάκριβων ρολογιών

Οι αρχές της Ανδόρας άνοιξαν έρευνα που αφορά υπόθεση λαθρεμπορίου με την πώληση ακριβών ρολογιών σε διάσημους ποδοσφαιριστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η ισπανική εφημερίδα EL MUNDO, η έρευνα επικεντρώνεται σε μια εταιρεία στο Πριγκιπάτο με την επωνυμία Best In Asociados, η οποία φέρεται να πουλούσε επώνυμα ρολόγια χωρίς να καταβάλει τους απαιτούμενους φόρους. Οι αρχές της Ανδόρας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η δραστηριότητα ήταν εγκληματική και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αγοραπωλησίες πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας και μεταξύ των πελατών αυτής της εταιρείας, οι οποίοι απέκτησαν τα ρολόγια με σημαντική έκπτωση, είναι, μεταξύ άλλων και όπως έχει επιβεβαιωθεί στην εφημερίδα από πηγές κοντά στην έρευνα, ο παίκτης της Σεβίλλης, Θέσαρ Αθπιλικουέτα, ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Οβιέδο, Σάντι Καθόρλα, ο Ντάνι Καρβαχάλ της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και ο παλαίμαχος μέσος Νταβίδ Σίλβα.

Η Ισπανική Πολιτοφυλακή ζητά πληροφορίες από πελάτες της εταιρείας Best In Asociados τις τελευταίες εβδομάδες, ενεργώντας κατόπιν αιτήματος δικαστικής εντολής. Η Ανδόρα αναμένεται να αρχίσει σύντομα να λαμβάνει καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους για να διευκρινίσει τα γεγονότα.

Τι αφορά η έρευνα για λαθρεμπόριο ακριβών ρολογιών

Μεταξύ των εμπορικών σημάτων που απέκτησαν οι παίκτες είναι τα ρολόγια Rolex και Patek Philippe, αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Ένας δικαστής της Ανδόρας διεκπεραιώνει επί του παρόντος τις απαραίτητες διαδικασίες για να λάβει καταθέσεις από τους πελάτες που απέφυγαν τους φόρους. Η Πολιτοφυλακή έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή της να καταθέσουν οι παίκτες ως ύποπτοι.

Το τελευταίο άτομο που βρίσκεται υπό έρευνα είναι μια γυναίκα που αγόρασε ένα ρολόι από την εταιρεία, αν και τρεις ημέρες μετά την αγορά έλαβε επιστροφή των 79.000 ευρώ που είχε πληρώσει.

Η εκδοχή των γεγονότων που έδωσαν ορισμένοι από τους ποδοσφαιριστές που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση είναι ότι, μετά από διαπραγματεύσεις με την εταιρεία της Ανδόρας συμφώνησε να καλύψει τον μη καταβληθέντα ΦΠΑ για την αγορά του ρολογιού. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας παραδέχθηκε την ευθύνη του για τη μη δήλωση ή την πληρωμή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή στα ισπανικά τελωνεία.

 

