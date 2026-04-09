Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ψάχνει δεύτερη σερί νίκη στην Ισπανία

Μπροστά σε μία ακόμη υψηλών απαιτήσεων δοκιμασία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια στη «Roig Arena» για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο ένα ακόμη μεγάλο «διπλό» επί ισπανικού εδάφους που θα τον φέρει πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση στα playoffs.

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν προέρχεται από εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη με 93-79 απέναντι στην Μπαρτσελόνα εκτός έδρας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία. Με ρεκόρ 21-15, το «τριφύλλι» βρίσκεται σε ισοβαθμία στην 6η θέση με τη Ζάλγκιρις, έχοντας το πλεονέκτημα στα μεταξύ τους παιχνίδια. Με δύο νίκες στα εναπομείναντα ματς εξασφαλίζει θέση στην εξάδα, ενώ υπό προϋποθέσεις παραμένει «ζωντανό» και το σενάριο εισόδου στην πρώτη τετράδα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Τούρκος τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, με τους υπόλοιπους παίκτες να είναι έτοιμοι για τη δύσκολη αποστολή. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει να διατηρήσει το απόλυτο που έχει φέτος στην Ισπανία, έχοντας ήδη περάσει νικηφόρα από Βιτόρια, Μαδρίτη και Βαρκελώνη.

Απέναντί του, ωστόσο, βρίσκεται μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της διοργάνωσης. Η Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν και με ρεκόρ 23-13 συγκατοικεί στη 2η θέση με τη Φενέρμπαχτσε, αποτελώντας ένα από τα φαβορί για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Οι Ισπανοί ξεχωρίζουν όχι μόνο για τα αποτελέσματά τους, αλλά και για το αγωνιστικό τους στυλ. Σκοράρουν κατά μέσο όρο 90 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ διαθέτουν και μία από τις κορυφαίες άμυνες της διοργάνωσης. Παράλληλα, η έδρα τους αποτελεί ισχυρό όπλο, με εντυπωσιακό ρεκόρ 15-3 στη «Roig Arena».

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά νέα, η Βαλένθια δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι και Σέρχιο Ντε Λαρέα. Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Μεντί Ντιφαλά, Τόμισλαβ Χόρντοφ και Ουγκές Τεπενιέ.

