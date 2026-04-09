ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ψάχνει δεύτερη σερί νίκη στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το καθοριστικό βήμα για την εξάδα, στην έδρα της Βαλένθια

Μπροστά σε μία ακόμη υψηλών απαιτήσεων δοκιμασία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια στη «Roig Arena» για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο ένα ακόμη μεγάλο «διπλό» επί ισπανικού εδάφους που θα τον φέρει πιο κοντά στην απευθείας πρόκριση στα playoffs.

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν προέρχεται από εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη με 93-79 απέναντι στην Μπαρτσελόνα εκτός έδρας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία. Με ρεκόρ 21-15, το «τριφύλλι» βρίσκεται σε ισοβαθμία στην 6η θέση με τη Ζάλγκιρις, έχοντας το πλεονέκτημα στα μεταξύ τους παιχνίδια. Με δύο νίκες στα εναπομείναντα ματς εξασφαλίζει θέση στην εξάδα, ενώ υπό προϋποθέσεις παραμένει «ζωντανό» και το σενάριο εισόδου στην πρώτη τετράδα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Τούρκος τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τους Νίκο ΡογκαβόπουλοΒασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφμε τους υπόλοιπους παίκτες να είναι έτοιμοι για τη δύσκολη αποστολή. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει να διατηρήσει το απόλυτο που έχει φέτος στην Ισπανία, έχοντας ήδη περάσει νικηφόρα από Βιτόρια, Μαδρίτη και Βαρκελώνη.

Απέναντί του, ωστόσο, βρίσκεται μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της διοργάνωσης. Η Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν και με ρεκόρ 23-13 συγκατοικεί στη 2η θέση με τη Φενέρμπαχτσε, αποτελώντας ένα από τα φαβορί για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Οι Ισπανοί ξεχωρίζουν όχι μόνο για τα αποτελέσματά τους, αλλά και για το αγωνιστικό τους στυλ. Σκοράρουν κατά μέσο όρο 90 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ διαθέτουν και μία από τις κορυφαίες άμυνες της διοργάνωσης. Παράλληλα, η έδρα τους αποτελεί ισχυρό όπλο, με εντυπωσιακό ρεκόρ 15-3 στη «Roig Arena».

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά νέα, η Βαλένθια δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι και Σέρχιο Ντε Λαρέα. Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Μεντί ΝτιφαλάΤόμισλαβ Χόρντοφ και Ουγκές Τεπενιέ.

Novasports.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

