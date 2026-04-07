Κάνει μόνιμα δικό της τον Ντάγκλας Λουίζ η Αστον Βίλα

Ρήτρα ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ

Μόνιμος κάτοικος Μπέρμιγχαμ θα γίνει το καλοκαίρι ο Ντάγκλας Λουίζ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Αστον Βίλα, από τη Γιουβέντους.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η εφημερίδα «Sun», αναφέροντας ότι οι «χωριάτες» θα ενεργοποιήσουν τη ρήτρα των 27 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν στη συμφωνία τους με τους «μπιανκονέρι», αποκτώντας τα δικαιώματα του Βραζιλιάνου μέσου.

Η εν λόγω κίνηση θα γίνει μετά από σχετική εισήγηση του Ουνάι Εμερι, καθώς ο Λουίζ αποτελεί παίκτη του βασικού «κορμού» που έχει φτιάξει ο Ισπανός τεχνικός στον Αστον Βίλα.

Θυμίζουμε ότι ο 27χρονος αμυντικός χαφ επέστρεψε στην αγγλική ομάδα τον Ιανουάριο, μόλις 18 μήνες μετά τη μεταγραφή του στη Γιουβέντους.

Νωρίτερα, το περασμένο καλοκαίρι, ο Λουίζ είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά δεν βρήκε θέση βασικού και αποφάσισε να επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε, παρά το ενδιαφέρον της Τσέλσι.

