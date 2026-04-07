Μία δεκάδα Κυπρίων στους κορυφαίους 100!

Μόλις πριν από περίπου δύο εβδομάδες ολοκληρώθηκαν οι αγώνες στον κλειστό στίβο και σιγά - σιγά οι αθλητές και οι αθλήτριες μπαίνουν στην αγωνιστική χρονιά τού ανοιχτού στίβου.

Ο Απρίλιος είναι από τους μήνες στους οποίους δεν υπάρχει έντονη αγωνιστική δραστηριότητα, καθώς οι περισσότεροι «φορτώνουν» το σώμα τους με πιο έντονη προετοιμασία, ώστε να είναι πανέτοιμοι για τις πολύ σημαντικές υποχρεώσεις τού καλοκαιριού. Η κορυφαία, θα λέγαμε, διοργάνωση τού καλοκαιριού είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών / Γυναικών στο Μπέρμιγχαμ τής Μεγάλης Βρετανίας, στις 10 με 16 Αυγούστου 2026, στο οποίο ο κυπριακός στίβος μπορεί να έχει μεγάλη συμμετοχή.

Το Ευρωπαϊκό τού Μπέρμιγχαμ είναι ο μεγαλύτερος φετινός στόχος αρκετών αθλητών και αθλητριών μας, οι οποίοι θα πρέπει -μέχρι τις 26 Ιουλίου- να κάνουν πάρα πολύ καλές επιδόσεις στα αγωνίσματά τους και να καταφέρουν να επιτύχουν τα όρια απευθείας συμμετοχής ή να βρίσκονται στους κορυφαίους Ευρωπαίους στην παγκόσμια κατάταξη. Κάτι, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τις προοπτικές βελτίωσης είναι εφικτό.

Ήδη, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει αναρτημένη λίστα με την κατάταξη ανά αγώνισμα στον «Δρόμο για το Μπέρμιγχαμ», όμως είναι παρακινδυνευμένες οι οποιεσδήποτε προβλέψεις αυτήν τη στιγμή, καθώς θα υπάρξουν πολλές ανακατατάξεις στη διάρκεια τού καλοκαιριού ,από τη στιγμή που αρκετοί αθλητές και αθλήτριες δεν έφτασαν στην κορύφωσή τους και κάποιοι / κάποιες δεν συμπλήρωσαν τούς απαιτούμενους πέντε αγώνες για την εισχώρησή τους στη σχετική λίστα. Γι’ αυτό δεν θα ασχοληθούμε τόσο νωρίς, αλλά περίπου στο μέσο Ιουνίου, με τη λίστα για το Μπέρμιγχαμ και τις προοπτικές πρόκρισης των Κύπριων αθλητών και αθλητριών.

Ωστόσο, στο σημερινό μας θέμα θα σας παρουσιάσουμε την υφιστάμενη θέση των Κύπριων αθλητών και αθλητριών στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία ανανεώθηκε στις 31 Μαρτίου 2026, και αφορά περίοδο 12 μηνών. Αρχικά σημειώνουμε ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2026 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου άλλαξε τους βαθμούς που κερδίζονται από τη θέση που κατέλαβε ο οποιοσδήποτε σε έναν αγώνα, μειώνοντάς τους κατά περίπου 30% και αύξησε ταυτόχρονα τις θέσεις που πριμοδοτούνται σε κάθε διοργάνωση.

Να σας το εξηγήσουμε κάπως, για να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Για παράδειγμα: Τα εθνικά πρωταθλήματα κάθε χώρας ανήκουν στην Κατηγορία Β. Μέχρι πέρσι, οι πρώτοι νικητές σε κάθε αγώνισμα λάμβαναν 100 βαθμούς, οι 2οι 80, οι 3οι 70 κ.ο.κ. Τώρα πια οι πρώτοι θα παίρνουν 70 βαθμούς, οι 2οι 56, οι 3οι 49 κ.ο.κ. Μέχρι πέρσι, κέρδιζαν βαθμούς μόνο οι πρώτοι 8 σε κάθε αγώνισμα, όμως φέτος θα κερδίζουν πόντους από την κατάταξή τους οι πρώτοι 12!!! Το συγκεκριμένο θέμα θα σας το αναλύσουμε καλύτερα σε επόμενο ρεπορτάζ.

Ήδη, η Παγκόσμια Ομοσπονδία προχώρησε στην αλλαγή των πόντων που προσφέρει η θέση σε κάθε διοργάνωση με τα νέα δεδομένα, γι’ αυτό και άλλαξαν κάπως οι βαθμολογίες των αθλητών και αθλητριών. Με την υφιστάμενη λοιπόν παγκόσμια κατάταξη σε όλα τα αγωνίσματα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι δέκα (10) Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες βρίσκονται στις κορυφαίες 100 θέσεις των αγωνισμάτων τους, σε σύγκριση με όλους τους αθλητές / αθλήτριες σ’ ολόκληρο τον κόσμο!!! Μάλιστα, οι πέντε βρίσκονται στην κορυφαία 50άδα και η Ελένα Κουλιτσένκο στις κορυφαίες 15 τού ύψους!!!

Για να μην πλατιάσουμε περισσότερο με λόγια, ετοιμάσαμε πίνακες (με κάποιο φιλτράρισμα) στους οποίους αναφέρουμε τις θέσεις που κατέχουν αυτήν τη στιγμή οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες στα αγωνίσματά τους, στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή κατάταξη. Κι επειδή στις μεγάλες διοργανώσεις μόνο τρεις αθλητές / αθλήτριες από κάθε χώρα δικαιούνται να λάβουν μέρος, κάναμε και αυτό το φιλτράρισμα, το οποίο είναι σημαντικό ενόψει και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αρχικά, σας παρουσιάζουμε τούς αθλητές και αθλήτριές μας που βρίσκονται στους πρώτους 100 στον κόσμο στο αγώνισμά τους και ακολούθως σάς παρουσιάζουμε τη γενική κυπριακή εικόνα ανά αγώνισμα.