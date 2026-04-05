Παύει να είναι στο απυρόβλητο ο Σλοτ στη Λίβερπουλ

Ο αποκλεισμός στα προημιτελικά του Κυπέλλου με το εμφατικό 4-0 από τη Σίτι και η... παράδοση της Λίβερπουλ στις ορέξεις των «πολιτών» ταρακουνούν για τα καλά το «κόκκινο» οικοδόμημα.

Όπως αναφέρουν, τόσο η Telegraph, όσο και οι Times, ο Ολλανδός προπονητής παύει να απολαμβάνει την απόλυτη στήριξη της διοίκησης και ασφαλώς, ανάλογα και με τον τρόπο που θα ολοκληρωθεί η σεζόν, θα κριθεί και η θέση του κόουτς στον πάγκο.

Τα ρεπορτάζ από τα αγγλικά media τονίζουν πως σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί θέση στο επόμενο Champions League, τότε είναι που ίσως το κλαμπ του λιμανιού θα επιλέξει να χαράξει νέα πορεία από τη νέα αγωνιστική περίοδο, δίχως τον Σλοτ στο «τιμόνι».