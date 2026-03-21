Νίκη κόντρα στην Τορίνο για την Μίλαν

Η Μίλαν επικράτησε 3-2 της Τορίνο στο San Siro και πλησίασε στο -5 από την κορυφή με αγώνα περισσότερο.

Οι Rossoneri από την Παρασκευή (20/03) είχαν βρεθεί στην 3η θέση μετά τη νίκη της Νάπολι, όμως μετά το 3-2 κόντρα στην Granata επέστρεψαν στο Νο2 μειώνοντας τη διαφορά από την Ίντερ στους 5 βαθμούς. Στην εξέδρα μετά το επεισόδιο με τον Πούλισικ ήταν ο Ραφαέλ Λεάο.

Δεν ήταν καλή στο πρώτο κομμάτι η Μίλαν, είδε την Τορίνο να απειλεί στο 13’ με τον Βλάσιτς και η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 36’ με τον Ραμπιό. Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε στο επόμενο λεπτό με εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής οριζόντιο-και-μέσα από τον Πάβλοβιτς, όμως το 1-0 έμεινε μέχρι το 44’. Και αυτό γιατί μετά το σουτ του Βλάσιτς στο δοκάρι, ο Σιμεόνε αντέδρασε πιο γρήγορα απ’ όλους, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και τις ομάδες στα αποδυτήρια με 1-1.

Στην επανάληψη, η Μίλαν «καθάρισε» το παιχνίδι μέσα σε δύο λεπτά. Στο 54’ έπειτα από ομαδική προσπάθεια ο Πούλισικ γυρισε από δεξιά και ο Ραμπιό έκανε από κοντά το 2-1 και στο 56’ μέσα από την περιοχή ο Φοφανά πλάσαρε για το 3-1. Στο 67’ ο Σιμεόνε έπιασε το δυνατό σουτ του Σιμεόνε μέσα από την περιοχή, όμως ο Μενιάν έκανε μία ακόμα εκπληκτική επέμβαση και η Τορίνο μπήκε ξανά στο ματς στο 83’.

Το VAR είδε ότι ο Πάβλοβιτς είχε ανατρέψει τον Σιμεόνε και από τη βούλα του πέναλτι ο Βλάσιτς νίκησε τον Μενιάν. Όπως οι παίκτες του Μαξ Αλέγκρι διαχειρίστηκαν άψογα την κατάσταση στο φινάλε και κράτησαν το 3-2.

Χαλασμός από κόσμο έξω από το προπονητικό της Ίντερ, φοβερή στήριξη των οπαδών στα δύσκολα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνετη πρόκριση για τον Σίνερ - Μπαίνει στο Top 100 ο Γιοντάρ

Τένις

|

Category image

«Ασημένιος» στο Τορούν ο Καραλής - Αχτύπητος ο Ντουπλάντις!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ο Άρης προσγείωσε την Ομόνοια, η Ανόρθωση ξέφυγε απ΄όλους και ο Ύψωνας από τον Ολυμπιακό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πρώτη κιόλας!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καλύτερη αντίδραση...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ήδη 3+2 ο Ράφα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σαν παραμονή...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αποκαμωμένη η Τσέλσι, έκανε πάρτι η Έβερτον και έφτασε σε «τριάρα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκη κόντρα στην Τορίνο για την Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η λύτρωση με Ζούλιο Σέζαρ στο 90+4΄!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ξέρανε τον Ολυμπιακό με buzzer beater στο 90+4΄ο Ύψωνας!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε ελεύθερη πτώση η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σλοτ: «Ήταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιόβιτς: «Μεγάλος σύλλογος η ΑΕΚ, που έχει τους πιο παθιασμένους οπαδούς μπροστά στους οποίους έχω παίξει»!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη