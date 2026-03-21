Σε ελεύθερη πτώση η Λίβερπουλ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η φετινή πορεία της Λίβερπουλ στην Premier League εξελίσσεται σε μία από τις πιο ζόρικες των τελευταίων ετών.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έφτασε φτάνει τις 10 ήττες, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και μια δεκαετία και δείχνει πως έχει θέμα.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν ξεκάθαρα την εικόνα της αστάθειας:

2-1 από την Κρίσταλ Πάλας

2-1 από την Τσέλσι

2-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

3-2 από την Μπρέντφορντ

3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι

3-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ

3-2 από την Μπόρνμουθ

2-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι

2-1 από τη Γουλβς

2-1 από την Μπράιτον

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι μόνο οι ήττες, αλλά το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Η Λίβερπουλ δείχνει να χάνει τον έλεγχο σε κρίσιμα σημεία των αγώνων, δέχεται εύκολα γκολ και δεν έχει τη συνοχή που τη είχε τα προηγούμενα χρόνια.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

