Σε ελεύθερη πτώση η Λίβερπουλ

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ έφτασε φτάνει τις 10 ήττες, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και μια δεκαετία και δείχνει πως έχει θέμα.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν ξεκάθαρα την εικόνα της αστάθειας:

2-1 από την Κρίσταλ Πάλας

2-1 από την Τσέλσι

2-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

3-2 από την Μπρέντφορντ

3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι

3-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ

3-2 από την Μπόρνμουθ

2-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι

2-1 από τη Γουλβς

2-1 από την Μπράιτον

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι μόνο οι ήττες, αλλά το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Η Λίβερπουλ δείχνει να χάνει τον έλεγχο σε κρίσιμα σημεία των αγώνων, δέχεται εύκολα γκολ και δεν έχει τη συνοχή που τη είχε τα προηγούμενα χρόνια.

sdna.gr