Αγκαλιά με τον τίτλο η Μπάγερν

BUNDESLIGA- 27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 4-0

ΓΗΠΕΔΟ: ALLIANZ ARENA

Η Μπάγερν Μονάχου δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, την ισοπέδωσε 4-0 στο Μόναχο και ξέφυγε προσωρινά στο +12 από τη δεύτερη στη Bundesliga, Ντόρτμουντ.

Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν για 43 λεπτά, αλλά με το πρώτο γκολ κατέρρευσαν. Σε εκείνο το σημείο ο Ολίσε κοντρόλαρε τη βαθιά μπαλιά του Γκορέτσκα, συνέκλινε προς ο τέρμα και με υπέροχο πλασέ έγραψε το 1-0. Αφού έλυσε τον γρίφο του πρώτου γκολ, η Μπάγερν βρήκε και δεύτερο στιγμές αργότερα με τελείωμα του Γκνάμπρι μέσα από την περιοχή (45΄+1΄).

Ο Χάρι Κέιν έδωσε συνέχεια στο πάρτι στο 49΄όταν σημάδεψε τη γωνία της εστίας, ενώ το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Γκνάμπρι με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, όταν αιφνιδίασε τον αντίπαλο γκολκίπερ με δυνατό σουτ στην κλειστή του γωνία για το τελικό 4-0.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Ούρμπιχ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Κιμ, Λάιμερ, Κίμιχ, Γκορέτσκα (87' Οσμάνι), Ολίσε, Γκνάμπρι (87' Ντάγκλας Καρντόζο), Καρλ (61' Γκερέιρο), Κέιν

ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ: Ρόνοου, Ντόεκι, Κέρφελντ, Ενσόκι (46' Ρότε), Τρίμελ, Κεμλέιν, Κον, Χάμπερερ, Κεντίρα, Σκάρκε (46' Ίλιτς), Μπούρκου

ΚΟΛΩΝΙΑ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 3-3

ΓΗΠΕΔΟ: RHEIN ENERGIE STADION

Στο 100ό ντέρμπι του Ρήνου, Κολωνία και Γκλάντμπαχ αναδείχτηκαν ισόπαλες 3-3.

Αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στα πρώτα δευτερόλεπτα με τον Κάστροπ, τα Κριάρια έφεραν τούμπα στο ματς μέχρι το 7΄με γκολ των Ελ Μαλά και Ακέ! Στο 20΄τα Πουλάρια απάντησαν κι έφτασαν στην ισοφάριση με τον Σάντερ, ενώ στο 60΄πέρασαν και πάλι μπροστά στο σκορ με σκόρερ τον Κάστροπ. Ακόμα κι έτσι η Κολωνία δεν το έβαλε κάτω και ισοφάρισε στο 84΄με τον Μαρτέλ για το τελικό 3-3 που την κράτησε οριακά πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

ΚΟΛΩΝΙΑ: Σβάμπε, Κράους, Φαν Ντεν Μπεργκ, Οζκατσάρ, Λουντ, Γιοχάνενσον, Μάρτελ, Μάινα, Ελ Μάλα, Καμίνσκι, Άτσε

ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ: Νίκολας, Σάντερ, Ελβέντι, Ντικς, Σκάλι (88' Φρίντριχ), Ρέιτς, Ένγκελχαρντ, Κάστροπ, Ονοράτ (88' Μασίνο), Στέγκερ, Ταμπάκοβιτς

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ-ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3-3

ΓΗΠΕΔΟ: VOITH ARENA

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν παραχώρησε τέταρτη ισοπαλία στα πέντε τελευταία ματς πρωταθλήματος, μένοντας στο 3-3 με την ουραγό Χάιντενχαϊμ εκτός έδρας και παράλληλα στο -4 από την πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας της Bundesliga. Τίλμαν (22') και Σικ (35') έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στις Ασπιρίνες, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο δεύτερο μέρος και ισοφάρισαν με τα γκολ των Μπέρενς (56') και Πιέριντζερ (72' πέν.). Ο Σικ σκόραρε ξανά για να δώσει νέο κεφάλι στο σκορ στην Μπάγερ στο 79', με τη Χάιντενχαϊμ να επιστρέφει εκ νέου και να παίρνει την ισοπαλία χάρη στο δεύτερο γκολ του Πιέριντζερ στο 85'.

ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ: Ράμαϊ, Μπους, Μάινκα, Γκίμπερ (46' Φόρενμπαχ), Μπέχρενς, Σέπνερ (46' Νίχους), Κέρμπερ, Ντορς, Ντίνκτσι, Κόντε, Ζιβζιβάντσε

ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Φλέκεν, Πόκου (46' Τεριέ, 54' Τέλα), Άντριχ (87' Κόφαν), Κουάνσα, Γκριμάλδο, Παλάσιος, Γκαρσία, Κούλμπρεθ, Μάτσα, Τίλμαν, Σικ

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0-1

ΓΗΠΕΔΟ: VOLKSWAGEN ARENA

Τεράστιο διπλό παραμονής πήρε η Βέρντερ Βρέμης, που επικράτησε 1-0 της Βόλφσμπουργκ εκτός έδρας και ξέφυγε στο +4 από την τελευταία τριάδα της βαθμολογίας. Το γκολ του Εντζίμα στο 68ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, με τους Λύκους να παραμένουν προτελευταίοι και στο -3 από τα μπαράζ με ματς περισσότερο, ήτοι σε άμεσο κίνδυνο υποβιβασμού! Για τους ηττημένους, βασικός αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, που έκανε καλή εμφάνιση.

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ: Γκραμπάρα, Μπελοσιάν, Γεντς, Κουλιεράκης, Κουμπέντι, Έρικσεν, Σόουζα (79' Άρνολντ), Μάελε (79' Ντάγκχιμ), Λίντστρεμ, Αμόουρα, Βιντ

ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ: Μπακχάους, Σουγκαβάρα, Σταρκ, Φριντλ, Ντέμαν, Μπίτενκουρτ, Πουέρτας, Γκρουλ, Εμπανγκουλά (61' Αγκού), Σμιντ, Νάινμαχ