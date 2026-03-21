Ξανά στο κόλπο της παραμονής η Κρεμονέζε

Ιδανικό ντεμπούτο έκανε ο Μάρκο Τζαμπάολο στον πάγκο της Κρεμονέζε καθώς μετά το 0-2 κόντρα στην Πάρμα έφερε την ομάδα του ξανά στο κόλπο της παραμονής.

Η Πάρμα ήταν πιο… χαλαρή, κοντά στη μέση της βαθμολογίας, όμως οι νεοφώτιστοι τα έδωσαν όλα υπό τις οδηγίες του νέου τους τεχνικού και πήραν τεράστια νίκη που τους φέρνει στο -1 από την παραμονή. Και τα δύο γκολ των φιλοξενούμενων σημειώθηκαν στο δεύτερο μέρος, με τον Μάλεχ να ανοίγει το σκορ στο 68’ και τον Βαντεπούτε να διαμορφώνει το τελικό 0-2 στο 86’.

