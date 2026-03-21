Καμορανέζι: «Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας έδωσε ενέργεια»

Οι δηλώσεις των δύο προπονητών μετά το τέλος του αγώνα της Ανόρθωσης με τον Ακρίτα Χλώρακας

Μάουρο Καμορανέζι:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη, ήταν πολύ δύσκολο ματς. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο γήπεδο και μας βοήθησε σήμερα πάρα πολύ. Δεν παίξαμε ως συνήθως αλλά ευχαριστούμε τον κόσμο που μας έδωσε ενέργεια».

Μάριος Νικολάου: 

«Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας. Συγχαρητήρια στην Ανόρθωση για τη νίκη της. Δεν θα πω πολλά για το παιχνίδι. Σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα για το σύνδρομο Down και σαν κοινωνία πρέπει να τους σεβόμαστε όσο τους αξίζει και όπως σεβόμαστε κάθε άνθρωπο στη ζωή μας. Το έξτρα χρωματόσωμα που έχουν τους κάνει έξτρα καταπληκτικούς»

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

