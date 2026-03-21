Καμορανέζι: «Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας έδωσε ενέργεια»

Μάουρο Καμορανέζι:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη, ήταν πολύ δύσκολο ματς. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο γήπεδο και μας βοήθησε σήμερα πάρα πολύ. Δεν παίξαμε ως συνήθως αλλά ευχαριστούμε τον κόσμο που μας έδωσε ενέργεια».

Μάριος Νικολάου:

«Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας. Συγχαρητήρια στην Ανόρθωση για τη νίκη της. Δεν θα πω πολλά για το παιχνίδι. Σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα για το σύνδρομο Down και σαν κοινωνία πρέπει να τους σεβόμαστε όσο τους αξίζει και όπως σεβόμαστε κάθε άνθρωπο στη ζωή μας. Το έξτρα χρωματόσωμα που έχουν τους κάνει έξτρα καταπληκτικούς»