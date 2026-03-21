Η Μπράιτον υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην... 10η φετινή ήττα

Η Λίβερπουλ έχει ήδη δεχθεί περισσότερα γκολ (42), απ’ όσα είχε δει να πετυχαίνουν οι αντίπαλοί της εις βάρος της, στις δυο προηγούμενες σεζόν, όπου είχε μετρήσει παθητικό 41 τερμάτων σε καθεμιά.

Και παράλληλα, υπέστη τη 10η ήττα της στο φετινό πρωτάθλημα, κάτι που τελευταίας φορά είχε συμβεί την αγωνιστική περίοδο 2015-2016!

Κι αυτά λένε όλη την ιστορία της επίσκεψης των «κόκκινων» στο Amex, όπου ηττήθηκαν 2-1 από την Μπράιτον χάρη στα δυο τέρματα του Ντάνι Γουέλμπεκ! Ο 35χρονος Άγγλος για πρώτη φορά στην καριέρα του έχει πλέον 12 γκολ σε επίπεδο πρωταθλήματος σε μια ποδοσφαιρική χρονιά και το κατάφερε στην ηλικία των 35 ετών, «τιμωρώντας» σκληρά το κλαμπ του λιμανιού, ως… πρώην «κόκκινος διάβολος».

Με κεφαλιά στο 14ο λεπτό από το δεύτερο δοκάρι, αλλά και στο 56’, όταν ο Χίνσελγουντ τον βρήκε την κατάλληλη στιγμή για να πλασάρει πανεύκολα μπροστά από τον Μαμαρντασβίλι, διαμόρφωσε το τελικό 2-1 του ματς.

Στο 30’, η Λίβερπουλ είχε μειώσει… από το πουθενά με τον Κέρκεζ να κάνει την λόμπα πάνω από τον αντίπαλο γκολκίπερ έπειτα από λανθασμένο γύρισμα της άμυνας των γηπεδούχων κι αυτή ήταν η μοναδική σοβαρή απειλή από την ομάδα του Σλοτ!

