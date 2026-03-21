Η Μπράιτον υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην... 10η φετινή ήττα

Η Μπράιτον υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην... 10η φετινή ήττα

Πρώτη φορά παθαίνει κάτι τέτοιο, μετά από δέκα χρόνια η Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ έχει ήδη δεχθεί περισσότερα γκολ (42), απ’ όσα είχε δει να πετυχαίνουν οι αντίπαλοί της εις βάρος της, στις δυο προηγούμενες σεζόν, όπου είχε μετρήσει παθητικό 41 τερμάτων σε καθεμιά.

Και παράλληλα, υπέστη τη 10η ήττα της στο φετινό πρωτάθλημα, κάτι που τελευταίας φορά είχε συμβεί την αγωνιστική περίοδο 2015-2016!

Κι αυτά λένε όλη την ιστορία της επίσκεψης των «κόκκινων» στο Amex, όπου ηττήθηκαν 2-1 από την Μπράιτον χάρη στα δυο τέρματα του Ντάνι Γουέλμπεκ! Ο 35χρονος Άγγλος για πρώτη φορά στην καριέρα του έχει πλέον 12 γκολ σε επίπεδο πρωταθλήματος σε μια ποδοσφαιρική χρονιά και το κατάφερε στην ηλικία των 35 ετών, «τιμωρώντας» σκληρά το κλαμπ του λιμανιού, ως… πρώην «κόκκινος διάβολος».

Με κεφαλιά στο 14ο λεπτό από το δεύτερο δοκάρι, αλλά και στο 56’, όταν ο Χίνσελγουντ τον βρήκε την κατάλληλη στιγμή για να πλασάρει πανεύκολα μπροστά από τον Μαμαρντασβίλι, διαμόρφωσε το τελικό 2-1 του ματς.

Στο 30’, η Λίβερπουλ είχε μειώσει… από το πουθενά με τον Κέρκεζ να κάνει την λόμπα πάνω από τον αντίπαλο γκολκίπερ έπειτα από λανθασμένο γύρισμα της άμυνας των γηπεδούχων κι αυτή ήταν η μοναδική σοβαρή απειλή από την ομάδα του Σλοτ!

 

Λιάσος μετά την Ομόνοια: «Να το πω απλά, δεν ήταν πεναλτάρα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Δεν θέλω να μιλήσω για τον διαιτητή - Δεν ήμασταν φρέσκοι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η δραματική νίκη της Ανόρθωσης στο «ΠΑΠ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διπλό του Κεραυνού στο Παραλίμνι

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πήγε στο ημίχρονο με τρίποντο, βγήκε πετώντας τους βαθμούς η Ομόνοια

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έσπασε καρδιές και... την κατάρα και ξέφυγε για τα καλά η Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αγκαλιά με τον τίτλο η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Freedom 24 Krasava ENY - Ολυμπιακός 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άφησε δυο βαθμούς φεύγοντας από τη Λεμεσό η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξανά στο κόλπο της παραμονής η Κρεμονέζε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπράιτον υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην... 10η φετινή ήττα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα στην Εσθονία για την Εθνική Ανδρών Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Βήμα ανόδου η Καρμιώτισσα, ελπίδα παραμονής και… εκκωφαντικό 5-5

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πρωταθλήτρια Νέων Κ-19 για 4η συνεχόμενη χρονιά η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ένταση στην καταπακτή και οι καταγγελίες της Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

