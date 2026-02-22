ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Αταλάντα με ανατροπή χαστούκισε τη Νάπολι που λέει αντίο στον τίτλο

Στο -14 από την κορυφή η ομάδα του Κόντε.

Μεγάλη νίκη με ανατροπή για την Αταλάντα, καθώς επικράτησε στο Μπέργκαμο της Νάπολι με 2-1, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής στη Serie A, και μπήκε ξανά στη μάχη της διεκδίκησης μιας θέσης για το Champions League της επόμενης σεζόν, ενώ οι «παρτενοπέι» έμειναν και τυπικά εκτός της διεκδίκησης του φετινού τίτλου.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε προηγήθηκε νωρίς με τον Μπεουκεμά (18'), αλλά στην επανάληψη η Αταλάντα κυριάρχησε και κατάφερε να κάνει την ανατροπή με τα γκολ των Πάσαλιτς (61') και Σάμαρτζιτς (81').

Νωρίτερα, νίκη σωτηρίας πέτυχε η Τζένοα στη Γένοβα, καθώς επικράτησε της Τορίνο με 3-0 και απομακρύνθηκε έξι βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τα γκολ των Κάφι (21') και Εκουμπάν (40') και το ματς κρίθηκε ουσιαστικά στο Α' μέρος, καθώς στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Ιλκχάν, αφήνοντας την «γκρανάτα» με δέκα παίκτες και χωρίς δυνατότητες ν' αντιδράσει στην επανάληψη, με τον Τζούνιορ Μεσάιας να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 83ο λεπτό.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Σασουόλο-Βερόνα   3-0

(40' Πιναμόντι, 44', 62' Μπεράρντι)

Γιουβέντους-Κόμο 0-2

(11' Βοϊβόντα, 61' Κακερέ)

Λέτσε-Ίντερ 0-2

(75' Μχιταριάν, 82' Ακάντζι)

Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0

Τζένοα-Τορίνο 3-0

(21' Κάφι, 40' Εκουμπάν, 83' Μεσάιας)

Αταλάντα-Νάπολι 1-1

(61' Πάσαλιτς, 81' Σάμαρτζιτς-18' Μπεουκεμά)

Μίλαν-Πάρμα 22/2

Ρόμα-Κρεμονέζε 22/2

Φιορεντίνα-Πίζα 23/2

Μπολόνια-Ουντινέζε 23/2

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Ίντερ 64

Μίλαν 54 -25αγ.

Νάπολι 50

Ρόμα 47 -25αγ.

Γιουβέντους 46

Κόμο 45

Αταλάντα 45

Σασουόλο 35

Λάτσιο 34

Μπολόνια 33 -25αγ.

Ουντινέζε 32 -25αγ.

Πάρμα 29 -25αγ.

Κάλιαρι 29

Τζένοα 27

Τορίνο 27

Κρεμονέζε 24 -25αγ.

Λέτσε 24

Φιορεντίνα 21 -25αγ.

Πίζα 15 -25αγ.

Βερόνα 15

