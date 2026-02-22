ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 0-0

Ξεκίνησε στις 17:00 το ντέρμπι ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ. 

53΄Απειλεί ο ΑΠΟΕΛ! Σουτ του Νάνου στο ύψος της περιοχης, έξω η μπάλα. 

50΄ Μεγάλη φάση για την Ομόνοια! Σέντρα του Σεμέδο, η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Μαέ όμως ο Μπέλετς απέκρουσε δύσκολα. 

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος. Με μία αλλαγή η Ομόνοια, εκτός ο Νεοφύτου, μέσα ο Μαέ. 

Ημίχρονο, 0-0. 

45΄Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια! Ο Χατζηγιοβάνης βρέθηκε σε θέση βολής εντός περιοχής και πλάγια, έκανε το σουτ όμως η μπάλα έφυγε έξω. 

44΄Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Νάνου έκανε το σουτ εντός περιοχής, ο Φαμπιάνο απέκρουσε και ο Ντιουνκού απομάκρυνε. 

40΄Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο μέρος. 

37΄Σουτ του Σεμέδο εκτός περιοχής, πολύ άστοχο. 

28΄Απειλεί εκ νέου ο ΑΠΟΕΛ με κεφαλιά του Λαΐφη όμως ο Φαμπιάνο μπλόκαρε εύκολα. 

20΄Ο ΑΠΟΕΛ είναι ανώτερος στον αγωνιστικό χώρο. 

4΄Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Λάθος του Οντουμπάτζο, ο Μαντσίνι έκλεψε, βρήκε τον Κούτσακο εντός περιοχής, αυτός γύρισε και εκτέλεσε τον Φαμπιάνο όμως ο Βραζιλιάνος απέκρουσε με το πόδι. 

1΄Σέντρα! 

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Παναγιώτου, Σίμιτς, Οντουμπάτζο (54΄Μπάλκοβετς) Μάριτς, Ανδρέου, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης (54΄Χρίστου) Εράκοβιτς (54΄Τάνκοβιτς) Νεοφύτου (46΄Μαέ)

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Μιρ, Λαΐφης, Μπρόρσον, Νανού, Ντάλσιο, Ρόσα, Τομάς, Μαρκίνιος, Μαντσίνι, Κούτσακος.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 43΄Ρόσα/36΄Χατζηγιοβάνης

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Marchetti Matteo

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Schuttengruber Manuel

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

Διαβαστε ακομη