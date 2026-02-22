LIVE: ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 0-0
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκίνησε στις 17:00 το ντέρμπι ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ.
53΄Απειλεί ο ΑΠΟΕΛ! Σουτ του Νάνου στο ύψος της περιοχης, έξω η μπάλα.
50΄ Μεγάλη φάση για την Ομόνοια! Σέντρα του Σεμέδο, η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Μαέ όμως ο Μπέλετς απέκρουσε δύσκολα.
46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος. Με μία αλλαγή η Ομόνοια, εκτός ο Νεοφύτου, μέσα ο Μαέ.
Ημίχρονο, 0-0.
45΄Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια! Ο Χατζηγιοβάνης βρέθηκε σε θέση βολής εντός περιοχής και πλάγια, έκανε το σουτ όμως η μπάλα έφυγε έξω.
44΄Ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Ο Νάνου έκανε το σουτ εντός περιοχής, ο Φαμπιάνο απέκρουσε και ο Ντιουνκού απομάκρυνε.
40΄Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο μέρος.
37΄Σουτ του Σεμέδο εκτός περιοχής, πολύ άστοχο.
28΄Απειλεί εκ νέου ο ΑΠΟΕΛ με κεφαλιά του Λαΐφη όμως ο Φαμπιάνο μπλόκαρε εύκολα.
20΄Ο ΑΠΟΕΛ είναι ανώτερος στον αγωνιστικό χώρο.
4΄Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ! Λάθος του Οντουμπάτζο, ο Μαντσίνι έκλεψε, βρήκε τον Κούτσακο εντός περιοχής, αυτός γύρισε και εκτέλεσε τον Φαμπιάνο όμως ο Βραζιλιάνος απέκρουσε με το πόδι.
1΄Σέντρα!
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Παναγιώτου, Σίμιτς, Οντουμπάτζο (54΄Μπάλκοβετς) Μάριτς, Ανδρέου, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης (54΄Χρίστου) Εράκοβιτς (54΄Τάνκοβιτς) Νεοφύτου (46΄Μαέ)
ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Μιρ, Λαΐφης, Μπρόρσον, Νανού, Ντάλσιο, Ρόσα, Τομάς, Μαρκίνιος, Μαντσίνι, Κούτσακος.
ΣΚΟΡΕΡ:
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 43΄Ρόσα/36΄Χατζηγιοβάνης
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:
Διαιτητής: Marchetti Matteo
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Schuttengruber Manuel
AVAR: Εγγλέζου Νίκος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας