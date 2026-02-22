Λύτρωση στο 90+7΄ για Λίβερπουλ και τριπλή ισοβαθμία στην 4η θέση!

Η Λίβερπουλ ήταν ξανά κακή, αλλά βρήκε πάλι γκολ στις καθυστερήσεις και απέδρασε με την πολύτιμη νίκη από το «Σίτι Γκράουντ» με 1-0 κόντρα στην ανώτερη Νότιγχαμ, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League. Η πρωταθλήτρια ήταν κακή και πρέπει να νιώθει τυχερή με τη νίκη, καθώς οι γηπεδούχοι, ειδικά στο Α' μέρος, κυριάρχησαν και έχασαν πολλές ευκαιρίες για πετύχουν γκολ.

Ο ΜακΑλιστερ με κοντινό σουτ στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων λύτρωσε τους «κόκκινους» και τους κράτησε ζωντανούς στη μάχη για μια θέση στο Champions League, καθώς «έπιασαν» στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι.

Από εκεί και πέρα η Φούλαμ με δύο γκολ του Χιμένεθ πήρε μεγάλη νίκη στην έδρα της Σάντερλαντ (3-1), ενώ η Κρίσταλ Πάλας κατάφερε στο τέλος με το γκολ του Γκεσάν (90') να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση της μαχητικής Γουλβς (1-0). Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League:

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής

Άστον Βίλα – Λιντς 1-1

(88′ Έιμπραχαμ / 31′ Στακ)

Μπρέντφορντ – Μπράιτον 0-2

(30′ Γκόμεζ, 45+1′ Γουέλμπεκ)

Τσέλσι – Μπέρνλι 1-1

(4′ Πέδρο / 90+3′ Φλέμινγκ)

Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1

(14′ 27′ Ο’Ράιλι / 22′ Χολ)

Νότιγχαμ – Λίβερπουλ 0-1

(90+7′ Μακάλιστερ)

Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς 1-0

(90′ Γκεσάν)

Σάντερλαντ – Φούλαμ 1-3

(76′ πεν. Λε Φε / 54′ 61′ πεν. Χιμένες, 85′ Ιγουόμπι)

22/2 18:30 Τότεναμ – Άρσεναλ

23/2 22:00 Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)

Άρσεναλ 58 -26αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 56

Άστον Βίλα 51

Μάντσεστερ Γ. 45 -26αγ.

Τσέλσι 45

Λίβερπουλ 45

Μπρέντφορντ 40

Μπόρνμουθ 38

Έβερτον 37 -26αγ.

Φούλαμ 37

Νιούκαστλ 36

Σάντερλαντ 36

Κρίσταλ Πάλας 35

Μπράιτον 34

Λιντς 31

Τότεναμ 29 -26αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 27

Γουέστ Χαμ 25

Μπέρνλι 19

Γουλβς 10