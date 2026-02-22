ΦΩΤΟ: Μεγάλη ανησυχία με Φαμπιάνο στην Ομόνοια - Έμεινε με δέκα και έπαιξε ο Παναγιώτου στο τέρμα

Η Ομόνοια γνώρισε την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ με 1-0 και πέραν από αυτό ανησυχεί και για την κατάσταση του Φαμπιάνο ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στην μέση στο 90+4΄.

Ο Βραζιλιάνος είχε ανέβει στην εστία του ΑΠΟΕΛ για μία εκτέλεση κόρνερ στο 90΄όταν έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα τιμωρήθηκε με κίτρινη μιας και ήταν επικίνδυνο το παίξιμό του στον Σταφυλίδη.

Όταν σηκώθηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με τον Μπεργκ να έχει ήδη ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Έτσι ο Παναγιώτου έπαιξε ως τερματοφύλακας μέχρι το φινάλε.

Ο Φαμπιάνο αποχώρησε σφαδάζοντας από τον αγωνιστικό χώρο κρατώντας την μέση του και πλέον υπάρχει αγωνία για την κατάσταση του.





