Μπεργκ: «Δεν ήταν γραφτό να γίνει...»

Μπεργκ: «Δεν ήταν γραφτό να γίνει...»

Διαβάστε όσα είπε ο Χένινγκ Μπεργκ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Ομόνοιας με τον ΑΠΟΕΛ

«Είμαι απογοητευμένοι για την ήττα. Στο δεύτερο μέρος παίξαμε πολύ καλά. Μπορούσαμε να σκοράρουμε 2-3 γκολ. Δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο και κατάφερε να σκοράρει. Το πρώτο μέρος δεν ήταν το καλύτερο μας. Ήταν δύσκολο. O ΑΠΟΕΛ έπαιξε με ένταση το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος κρατήσαμε την μπάλα, δημιουργήσαμε ευκαιρίες όμως δεν ήταν γραφτό να γίνει σήμερα»

 

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

