UEFA: «Ξεκινάει η διαδικασία εξέτασης του περιστατικού στο Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης»

Ανακοίνωση εξέδωσε η UEFA για τη φερόμενη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Βινίσιους από τον Τζανλούκα Πρεστιάνι, στη χθεσινή αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως δεν θα κάνει κάποιο σχόλιο και αν επιβληθούν κυρώσεις θα γίνουν γνωστές.

Η ανακοίνωση:

«Οι επίσημες αναφορές από τους αγώνες που διεξήχθησαν χθες το βράδυ βρίσκονται υπό εξέταση.Όπου αναφέρονται ζητήματα, ξεκινά η διαδικασία και, σε περίπτωση που οδηγήσουν στην επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, αυτές ανακοινώνονται στον πειθαρχικό site της UEFA.

Δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες να σας παρέχουμε ούτε περαιτέρω σχόλια να κάνουμε σχετικά με το θέμα αυτό σε αυτό το στάδιο».

