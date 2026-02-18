ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαριά «καμπάνα» σε Αλμέιδα

Βαριά «καμπάνα» σε Αλμέιδα

Το διάστημα που θα απουσιάσει

Η Επιτροπή Αγώνων της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επέβαλε αυστηρή ποινή στον προπονητή της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στον αγώνα με την Αλαβές το περασμένο Σάββατο, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η «AS». Ο Αργεντινός τεχνικός τιμωρήθηκε με συνολικό αποκλεισμό επτά αγώνων: ένας για την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχθηκε και έξι επιπλέον για τα επακόλουθα επεισόδια με τον διαιτητή Γκαλές Απεζτεγκία.

Στο ίδιο ματς, οι Χοάν Ζορντάν και Χουάνλου τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό δύο και ενός αγώνα αντίστοιχα. Η ποινή σημαίνει ότι ο Αλμέιδα θα χάσει σχεδόν τους μισούς από τους υπόλοιπους 14 αγώνες της LaLiga για τη Σεβίλλη. Η ομάδα έχει ήδη καταθέσει έφεση και εξετάζει προσφυγή στα ανώτατα δικαστήρια, θεωρώντας την ποινή ιδιαίτερα αυστηρή, ειδικά αν ληφθούν υπόψη προηγούμενες παραβάσεις στην Πρώτη και Δεύτερη Κατηγορία.

Η τιμωρία του Αλμέιδα φέρνει μνήμες από άλλες ιστορικές υποθέσεις. Το 2014-15, ο Ντιέγκο Σιμεόνε είχε δεχθεί οκτώ αγώνες αποκλεισμό για παρόμοια περιστατικά, ενώ ο Χουάν Αντόνιο Ανκέλα είχε χάσει έξι παιχνίδια με τη Νουμάνθια. Στο μακρινό 2000, ο Τσετσού Ρόχο τιμωρήθηκε με εννέα αγώνες αποκλεισμό όταν είχε εμπλακεί σε έντονη αντιπαράθεση με διαιτητή στη σήραγγα του γηπέδου.

Ακόμη και πιο πρόσφατα, το 2014, ο Χαβιέρ Αγκίρε της Εσπανιόλ είχε χάσει τέσσερις αγώνες μετά την αποβολή του στον αγώνα με την Οσασούνα, με τον διαιτητή να καταγράφει επιθετικές φράσεις του Μεξικανού τεχνικού.

Η ποινή του Αλμέιδα αποτελεί μία από τις αυστηρότερες τιμωρίες για προπονητή κορυφαίας κατηγορίας στην Ισπανία τα τελευταία είκοσι χρόνια, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για την αυστηρή αντιμετώπιση της βίας και των επεισοδίων εναντίον των διαιτητών.

