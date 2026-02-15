Πρόκριση για την Άρσεναλ με show ενός ημιχρόνου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Άρσεναλ συνεχίζει να επιβεβαιώνει πως φέτος έχει χτίσει μια ομάδα με τρομερή δυναμική και ξεκάθαρες βλέψεις για τίτλους, κάτι που φάνηκε ξανά από τον τρόπο με τον οποίο καθάρισε τη Γουίγκαν για τους «32» του Κυπέλλου. Το μακρόπνοο πρότζεκτ του Αρτέτα βρίσκεται στο πιο ώριμο σημείο του και το 4-0 μέσα σε 16 λεπτά το αποδεικνύει.

Οι «κανονιέρηδες» έφτασαν στο 4-0 επί της Γουίγκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, με τον Μαντουέκε στο 11' να ανοίγει το σκορ με ωραία κίνηση και τον Μαρτινέλι με υπέροχο πλασέ στο 18' να γράφει το 2-0.

Ο Χαντ άθελά του βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και με την κόντρα πάνω του σημειώθηκε αυτογκόλ στο 23', ενώ στο 27' ο Γκάμπριελ Ζεσούς από υπέροχη μπαλιά του Νόργκααρντ «εκτέλεσε» για το τελικό σκορ.

Με αυτό καταγράφηκε και το απόλυτο ρεκόρ ομάδας της Premier League με τόσα γκολ στα πρώτα 30 λεπτά αγώνα Κυπέλλου!

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μικέλ Αρτέτα στο 87' έδωσε τη δυνατότητα στον 19χρονο Τόμι Σέτφορντ να κάνει ντεμπούτο, παίρνοντας τη θέση του Κέπα.


