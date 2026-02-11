«Σκέψεις για τον Αντόνιο Ρούντιγκερ πραγματοποιεί η Τότεναμ»

Την αμυντική της γραμμή θέλει να ενισχύσει η Τότεναμ, με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ να βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας των «σπιρουνιών».

Ο Γερμανός αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης από το καλοκαίρι του 2022 και με το συμβόλαιο του να λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι η Τότεναμ, αν και τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται χωρίς προπονητή μετά την απόλυση του Τόμας Φρανκ, ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωση του.

Ο 32χρονος αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια αρκετά προβλήματα τραυματισμών και η «Βασίλισσα» δεν δείχνει διατεθειμένη να τον ανανεώσει, με τον Ρούντιγκερ να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Τότεναμ λοιπόν επιθυμεί να τον φέρει πίσω στο Λονδίνο, μετά από το εξαιρετικό του πέρασμα από την Τσέλσι, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκφράσει και η Κρίσταλ Πάλας με τη Γουέστ Χαμ.

