«Σκέψεις για τον Αντόνιο Ρούντιγκερ πραγματοποιεί η Τότεναμ»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Στα ραντάρ της Τότεναμ βρίσκεται ο Αντόνιο Ρούντιγκερ της Ρεάλ Μαδρίτης, με το συμβόλαιο του Γερμανού αμυντικού να λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.
Την αμυντική της γραμμή θέλει να ενισχύσει η Τότεναμ, με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ να βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας των «σπιρουνιών».
Ο Γερμανός αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης από το καλοκαίρι του 2022 και με το συμβόλαιο του να λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι η Τότεναμ, αν και τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται χωρίς προπονητή μετά την απόλυση του Τόμας Φρανκ, ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωση του.
Ο 32χρονος αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια αρκετά προβλήματα τραυματισμών και η «Βασίλισσα» δεν δείχνει διατεθειμένη να τον ανανεώσει, με τον Ρούντιγκερ να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Η Τότεναμ λοιπόν επιθυμεί να τον φέρει πίσω στο Λονδίνο, μετά από το εξαιρετικό του πέρασμα από την Τσέλσι, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκφράσει και η Κρίσταλ Πάλας με τη Γουέστ Χαμ.
