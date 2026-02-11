Επτά προπονητές καρτερούν το αντίο του Γκουαρντιόλα στην Σίτι - Ανάμεσά τους και ένας γνωστός μας

Είναι το θέμα των τελευταίων εβδομάδων στην ποδοσφαιρική Αγγλία. Οι φήμες που θέλουν τον Πεπ Γκουαρντιόλα να αποχωρεί από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι… οργιάζουν. Το συμβόλαιο του Καταλανού προπονητή με τους «Πολίτες» έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο βρετανικός Τύπος ωστόσο θέλει τον έμπειρο τεχνικό να σκέφτεται την πρόωρη αποχώρηση. Πιθανών στο φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Πάνω σε αυτό το σενάριο «χτίζεται» και το επόμενο. Ο αντικαταστάτης του Γκουαρντιόλα στη τεχνική ηγεσία της Σίτι. Η διοίκηση των «Πολιτών» με όλες αυτές τις φήμες δεν μπορεί να είναι βέβαιη για την παραμονή του Καταλανού. Εύλογα οι ιθύνοντες του βρετανικού συλλόγου σκιαγραφούν την αγορά τσεκάροντας περιπτώσεις προπονητών που θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά. Να πάρουν τη θέση και να συνεχίσουν το έργο του Πεπ στο Etihad.

Η λίστα με τους πιθανούς διαδόχους του Πεπ Γκουαρντιόλα

Οι πιθανότητες να δούμε τον έμπειρο τεχνικό με τη συμπλήρωση δέκα ετών παρουσίας στην Μάντσεστερ Σίτι είναι πολλές. Γι’ αυτό και οι παρακάτω επτά περιμένουν πως και πως ένα τηλέφωνο από τους Άραβες διοικούντες του βρετανικού συλλόγου. Το ρεπορτάζ του TeamTalk αποκαλύπτει τα ονόματα που απασχολούν την ομάδα του Μάντσεστερ.

Τσάμπι Αλόνσο

Έντσο Μαρέσκα

Βινσέντ Κομπανί

Άντονι Ιραόλα

Σεσκ Φάμπρεγκας

Φραντσέσκο Φαριόλι

Τζούλιαν Νάγκελσμαν

Κάποιο εξ’ αυτών κυκλοφορούν ελεύθεροι – και ωραίοι – στην αγορά. Κάποιοι άλλοι δεσμεύονται με πολυετή συμβόλαια με τις ομάδες τους. Άπαντες ωστόσο στο άκουσμα του ονόματος αυτού του συλλόγου θα σκέφτονταν έντονα να πουν το μεγάλο «ναι». Μένει να δούμε αν επιβεβαιωθεί το πρόωρο φινάλε του Καταλανού τεχνικού στον πάγκο της αγγλικής ομάδας. Και μετά, ποιες από αυτές τις περιπτώσεις θα προχωρήσουν μέχρι το τέλος. Μέχρι τον μεγάλο νικητή της κούρσας.

