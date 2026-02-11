ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επτά προπονητές καρτερούν το αντίο του Γκουαρντιόλα στην Σίτι - Ανάμεσά τους και ένας γνωστός μας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επτά προπονητές καρτερούν το αντίο του Γκουαρντιόλα στην Σίτι - Ανάμεσά τους και ένας γνωστός μας

Το ένα όνομα της λίστας καλύτερο από το άλλο. Οι επικρατέστεροι για διάδοχοι του Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι.

Είναι το θέμα των τελευταίων εβδομάδων στην ποδοσφαιρική Αγγλία. Οι φήμες που θέλουν τον Πεπ Γκουαρντιόλα να αποχωρεί από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι… οργιάζουν. Το συμβόλαιο του Καταλανού προπονητή με τους «Πολίτες» έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο βρετανικός Τύπος ωστόσο θέλει τον έμπειρο τεχνικό να σκέφτεται την πρόωρη αποχώρηση. Πιθανών στο φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Πάνω σε αυτό το σενάριο «χτίζεται» και το επόμενο. Ο αντικαταστάτης του Γκουαρντιόλα στη τεχνική ηγεσία της Σίτι. Η διοίκηση των «Πολιτών» με όλες αυτές τις φήμες δεν μπορεί να είναι βέβαιη για την παραμονή του Καταλανού. Εύλογα οι ιθύνοντες του βρετανικού συλλόγου σκιαγραφούν την αγορά τσεκάροντας περιπτώσεις προπονητών που θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά. Να πάρουν τη θέση και να συνεχίσουν το έργο του Πεπ στο Etihad.

Η λίστα με τους πιθανούς διαδόχους του Πεπ Γκουαρντιόλα

Οι πιθανότητες να δούμε τον έμπειρο τεχνικό με τη συμπλήρωση δέκα ετών παρουσίας στην Μάντσεστερ Σίτι είναι πολλές. Γι’ αυτό και οι παρακάτω επτά περιμένουν πως και πως ένα τηλέφωνο από τους Άραβες διοικούντες του βρετανικού συλλόγου. Το ρεπορτάζ του TeamTalk αποκαλύπτει τα ονόματα που απασχολούν την ομάδα του Μάντσεστερ.

Τσάμπι Αλόνσο

Έντσο Μαρέσκα

Βινσέντ Κομπανί

Άντονι Ιραόλα

Σεσκ Φάμπρεγκας

Φραντσέσκο Φαριόλι

Τζούλιαν Νάγκελσμαν

Κάποιο εξ’ αυτών κυκλοφορούν ελεύθεροι – και ωραίοι – στην αγορά. Κάποιοι άλλοι δεσμεύονται με πολυετή συμβόλαια με τις ομάδες τους. Άπαντες ωστόσο στο άκουσμα του ονόματος αυτού του συλλόγου θα σκέφτονταν έντονα να πουν το μεγάλο «ναι». Μένει να δούμε αν επιβεβαιωθεί το πρόωρο φινάλε του Καταλανού τεχνικού στον πάγκο της αγγλικής ομάδας. Και μετά, ποιες από αυτές τις περιπτώσεις θα προχωρήσουν μέχρι το τέλος. Μέχρι τον μεγάλο νικητή της κούρσας.

sportsking.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Euroleague: Τζάμπολ για την 28η αγωνιστική σε Πόλη, Τελ Αβίβ, Βαρκελώνη και Βαλένθια

EUROLEAGUE

|

Category image

Μαθαίνει τους τρεις αντιπάλους

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Νότιγχαμ Φόρεστ: Σκέψεις για τον Βίτορ Περέιρα, Τούντορ και Γιούριτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έσκασε η «βόμβα» του Παναθηναϊκού: Ανακοίνωσε Χέιζ-Ντέιβις ο Γιαννακόπουλος!

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (12/2)

TV

|

Category image

Η Σίτι έκανε περίπατο κι έβαλε... πίεση στην Άρσεναλ - Απόδραση για Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καταιγιστικό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τεχνικές και μυστικά μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης, σε σεμινάριο που διοργάνωσε στη Λεμεσό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στον τελικό κερδίζοντας ξανά τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Συνεχίζει στην κορυφή η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Με τη... δεύτερη θα ξεφύγει

ΑΕΚ

|

Category image

Η αρχή έγινε, πάει παρακάτω

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τη δική του σειρά συμπληρωμάτων διατροφής NUTRICA παρουσίασε ο Ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τώρα, είναι μεγαλύτερο με Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η τετράδα που θα διεκδικήσει το κύπελλο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη