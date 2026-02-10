ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μερίνο μετά το χειρουργείο: «Ήδη βρίσκομαι κοντά στο να επιστρέψω»

Ο μέσος της Άρσεναλ, Μικέλ Μερίνο, έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους των «κανονιέρηδων», μετά την επιτυχημένη επέμβαση στην οποία υπεβλήθη.

Ο μέσος της Άρσεναλ, Μίκελ Μερίνο, πέρασε τη Δευτέρα (09/02) την πόρτα του χειρουργείου, αναφορικά με τον τραυματισμό που αποκόμισε στο δεξί πόδι τον Ιανουάριο, με την επέμβαση να στέφεται με απόλυτη επιτυχία.

Θυμίζουμε πως ο Ισπανός διεθνής υπέστη κάταγμα στο δεξί του πόδι κατά τη διάρκεια της εντός έδρας ήττας της Άρσεναλ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-3) για το πρωτάθλημα στις 25 Ιανουαρίου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ανακοινώσει από νωρίς πως ο παίκτης θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να δίνουν κάποια ξεκάθαρη πρόβλεψη για το διάστημα απουσίας του.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής δημοσίευσε τώρα μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, από το κρεβάτι του νοσοκομείου, σηκώνοντας ψηλά τον αντίχειρά του και γράφοντας: «Η επέμβαση ολοκληρώθηκε! Ήδη πιο κοντά στην επιστροφή. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τα μηνύματα και την αγάπη σας. Μου δίνει πραγματικά ακόμα περισσότερη ενέργεια για να αντιμετωπίσω την πρόκληση. Vamos!».

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου «ESPN» ο Μερίνο είναι αισιόδοξος σχετικά με την αποθεραπεία του και μπορεί να επιστρέψει στη δράση περίπου στα μέσα του Μαίου, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος για να ενταχθεί στην αποστολή της Ισπανίας που θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Από την άλλη ο προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα, δήλωσε πρόσφατα ότι είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πότε θα επιστρέψει στο παιχνίδι ο μέσος, σημειώνοντας πως: «Είναι ένας πολύ σπάνιος τραυματισμός, οπότε πρέπει να περιμένουμε και να δούμε μόλις γίνει η επέμβαση πώς θα αντιδάει καθημερινά. Προφανώς πρέπει να τον παρακολουθούμε καθ' όλη τη διάρκεια των εβδομάδων μετά την επέμβαση και θα δούμε».

Ο Μερίνο έχει πραγματοποιήσει φέτος 33 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με τους «κανονιέρηδες», ενώ παράλληλα μετράει τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε 21 αγώνες πρωταθλήματος.

