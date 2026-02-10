ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απειλεί με μηνύσεις ο Ριμπερί μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Έπσταϊν

ΓΗΠΕΔΟ

Ο δικηγόρος του Φρανκ Ριμπερί πήρε δημόσια θέση χαρακτηρίζοντας τα δημοσιεύματα που συνδέεουν τον πελάτη του με τον Έπσταϊν ως ψευδή και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει τη νόμιμη οδό.

Σοκ έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η αναφορά του ονόματος του Φρανκ Ριμπερί στους λεγόμενους «φακέλους Έπσταϊν», που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα. Ο Γάλλος συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκατοντάδες γνωστά πρόσωπα που εμφανίζονται στο υλικό αυτό, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 2.000 βίντεο και περίπου 180.000 εικόνες.

Πολλοί από τους αναφερόμενους δεν έχουν κατηγορηθεί επισήμως ούτε έχουν συνδεθεί ποινικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Μετά τα όσα κυκλοφόρησαν στα γαλλικά Μέσα, έντονη ήταν η αντίδραση του δικηγόρου του Ριμπερί, Μπρούσα Κάρλο Αλμπέρτο, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές στον πελάτη του. Σε δήλωσή του έκανε λόγο για «ψευδείς ειδήσεις», τονίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά για την προστασία της αξιοπρέπειας του άλλοτε άσου της Μπάγερν και της οικογένειάς του. Όπως ανέφερε, θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να τιμωρηθούν όσοι διασπείρουν, όπως υποστηρίζει, αυτές τις ανυπόστατες πληροφορίες.

Παρά το γεγονός ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν ιδιαίτερα σοβαρές και περιγραφικές αναφορές για αρκετά δημόσια πρόσωπα, παραμένει ασαφές το αν και σε ποιο βαθμό οι αρμόδιες αρχές θα επιλέξουν να προχωρήσουν σε περαιτέρω έρευνες ή νομικές ενέργειες. Για την ώρα, τα εν λόγω δημοσιεύματα αναφέρουν χαρακτηριστικά για την περίπτωσή του:

«Γύρω στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2002, ο Σιλβέν Κορμιέ προσλήφθηκε ... ως ασκούμενος δικηγόρος. Το πρόσωπό του μου έλεγε κάτι, αλλά δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Λίγα χρόνια πριν, είχε χτυπήσει την πρώην σύντροφό του μπροστά μου σε ένα κέντρο διασκέδασης και την είχα συμβουλεύσει να υποβάλει καταγγελία. Τότε ήρθε με τον Φρανκ Ριμπερι και η Δικαστική Αστυνομία της Βερσαλλίας έφτασε επειδή ζήτησε να του φέρουν 14χρονα κορίτσια».

