Πρόβλημα με Ροντρίγκο
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ροντρίγκο υποφέρει από τενοντίτιδα στον οπίσθιο μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού, όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, χωρίς να διευκρινίσει τη διάρκεια της απουσίας του.
Οι Μαδριλένοι, που αγωνίζονται εκτός έδρας με τη Βαλένθια το βράδυ της Κυριακής (8/2), θα στερηθούν ήδη για αυτό το ματς και τον Βινίσιους Ζούνιορ, που είναι τιμωρημένος, καθώς και τον Τζουντ Μπέλινγχαμ, ο οποίος είναι τραυματίας στον αριστερό μηρό. Στη βαθμολογία, η Ρεάλ (2η) βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.
