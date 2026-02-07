Ο Άρης ψάχνει ηγέτη, ο Κάστανος έχει δουλειά

Άλλωστε την ποιότητά του την γνωρίζει όλη η Κύπρος.

Ο Γρηγόρης Κάστανος επέστρεψε μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο και θα αγωνίζεται τουλάχιστον έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου με την φανέλα της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».

Ο Άρης το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) ανέβασε ένα βίντεο με την πρώτη ομιλία του Κάστανου στα αποδυτήρια της ομάδας. Η λεζάντα με την οποία συνόδευσε το εν λόγω βίντεο είναι χαρακτηριστική: «Η νοοτροπία του Κάστανου».

Είναι δεδομένο πως ο Άρης δεν βρίσκεται τα καλύτερα του φέτος. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι η αστάθεια στο να παίρνει τις νίκες, κάτι που τον άφησε μακριά από την κούρσα του τίτλου.

Επίσης δεδομένο λοιπόν, είναι πως αυτή η ομάδα ψάχνει ηγέτες. Και ο Κάστανος μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Το κάνει στην Εθνική, μπορεί να το κάνει και στον Άρη.

