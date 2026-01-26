ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Λούκμαν ζήτησε να φύγει από την Αταλάντα

O Αντέμολα Λούκμαν ζήτησε να φύγει από τους «Μπεργκαμάνσκι».

Αυτό αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS», σημειώνοντας ότι ο διεθνής Νιγηριανός επιθετικός, με συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα  μέχρι το 2027, παραλίγο να φύγει το περασμένο καλοκαίρι και βρισκόταν στο στόχαστρο συλλόγων όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Ίντερ και η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, φέρεται να επανέλαβε την επιθυμία του. Έτσι τώρα η Αταλάντα είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει, καθώς ο παίκτης θέλει να φύγει και το συμβόλαιό του πλησιάζει στο τέλος του. Η τιμή πώλησής του προσδιορίζεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη