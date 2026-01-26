Λίβερπουλ: Ανατροπή με τη μεταγραφή του Ρόμπερτσον - Στον αέρα το μέλλον του Τσιμίκα

Η καριέρα του Άντι Ρόμπερτσον στη Λίβερπουλ έμοιαζε να φτάνει στο τέλος της, καθώς ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ βρισκόταν σε ανοικτή επικοινωνία με την Τότεναμ για να μετακομίσει μόνιμα στο Λονδίνο.

Τα τελευταία ρεπορτάζ από το Νησί, όμως, αναφέρουν ότι ο Άρνε Σλοτ έχει αλλάξει άποψη και θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της ομάδας του, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να προσφέρει πολλά τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια.

Αυτό, βέβαια, δημιουργεί… πρόβλημα στον Κώστα Τσιμίκα. Ο Έλληνας διεθνής διέκοψε τον δανεισμό του στη Ρόμα και επέστρεψε στο Άνφιλντ για να καλύψει το κενό του Σκοτσέζου. Πλέον, όμως, η συνέχεια της καριέρας του βρίσκεται στον αέρα και κανείς δεν γνωρίζει τι θα ακολουθήσει.

sport-fm.gr