ΒΙΝΤΕΟ: Τι έβαλες ρε Γιαμάλ!!

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Σλάβια Πράγας για την League Phase του Champions League, μιας και ήταν τιμωρημένος λόγω καρτών, όμως στην αναμέτρηση των «μπλαουγκράνα» απέναντι στην Οβιέδο για την La Liga επέστρεψε δριμύτερος.

Ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι και στο 73ο λεπτό μας χάρισε μία ακόμα στιγμή... μαγείας! Ο 18χρονος παρέλαβε μία μπαλιά από τον Ντάνι Όλμο και με ένα εξαιρετικό εναέριο γυριστό βολέ στη κίνηση έκανε το 3-0 για την Μπαρτσελόνα. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο 52ο λεπτό με τέρμα του «καυτού» Όλμο, ενώ διπλασίασαν το προβάδισμά τους πέντε λεπτά αργότερα με τέρμα του Ραφίνια.

Δείτε την γκολάρα του Γιαμάλ:

This was as perfect as it can get. What a goal Yamal. pic.twitter.com/p3OWYH33ib — alex 🇲🇽 (@araujo_ball) January 25, 2026

