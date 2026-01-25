«Έντονο ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ για την απόκτηση του Παυλίδη»

Ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία για τον Βαγγέλη Παυλίδη!

Ο διεθνής επιθετικός έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις (24 γκολ σε 35 ματς) που πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν με την Μπενφίκα, με πολλές ομάδες να τον έχουν βάλει στη μεταγραφική τους λίστα.

Μία από αυτές και η ζάπλουτη Αλ Χιλάλ, με τον γνωστό δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, να αποκαλύπτει ότι η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτησή του, έχοντας μάλιστα έρθει ήδη σε επαφή με τον ίδιο τον Παυλίδη.

Όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, ο 27χρονος επιθετικός δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στην αραβική χώρα για να αγωνιστεί στη Saudi Pro League, όμως υπάρχει ακόμα απόσταση μεταξύ της προσφοράς που έχει στα χέρια του και των απαιτήσεών του. Επιπλέον, ο Ταβολιέρι αναφέρει ότι δεν υπάρχει ακόμα επαφή της Αλ Χιλάλ με την Μπεφίκα.

