Πάει για τo «μπαμ» με τον επαναπατρισμό του Πακετά η Φλαμένγκο!

Βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη με στόχο την επιστροφή του Πακετά η Φλαμένγκο!

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα Μέσα, η ομάδα από το Ρίο ντε Τζανέιρο έστειλε επίσημη πρόταση ύψους 40 εκατ. ευρώ στη Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του 28χρονου μέσου, ο οποίος φέρεται να επιθυμεί την αποχώρησή του από το Λονδίνο για να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα!

Ο Πακετά ανήκε στη Γουέστ Χαμ από το καλοκαίρι του 2022, όταν αποκτήθηκε έναντι 43 εκατ. ευρώ από τη Λιόν, ενώ το 2024 κατηγορήθηκε από την FA για παράνομο στοιχηματισμό. Στη συνέχεια αθωώθηκε και επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «σφυριών», όμως απ' ότι φαίνεται δεν θα παραμείνει για καιρό ακόμα στους Λονδρέζους.

Από το ξεκίνημα της φετινή σεζόν έχει 19 εμφανίσεις με 5 γκολ και 1 ασίστ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε 98 παιχνίδια φορώντας τη φανέλα της Φλαμένγκο. Επιπλέον, έχει χριστεί και 61 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

