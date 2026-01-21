Αναβαθμίζεται ο ρόλος του VAR, ενόψει Μουντιάλ: Δύο μεγάλες αλλαγές, σε κίτρινες και κόρνερ – «Αντιδρά» η UEFA!

Δύο είναι οι προτάσεις που εξετάζονται, σε ό,τι αφορά τις κίτρινες κάρτες και τα… κόρνερ, την στιγμή που η UEFA «αντιδρά» και μιλά για καθυστερήσεις…

O VAR εξελίσσεται συνεχώς και οι επόμενες μεγάλες αλλαγές που εξετάζονται, δείχνουν πως δεν περιορίζονται πια μόνο σε γκολ, πέναλτι και απευθείας κόκκινες κάρτες. Με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, κορυφαία στελέχη της FIFA και του Διεθνούς Συμβουλίου Ποδοσφαίρου (IFAB), προωθούν διεύρυνση του ρόλου του VAR σε δύο πρόσθετες, κρίσιμες κατηγορίες: δεύτερες κίτρινες κάρτες και κόρνερ.

1) VAR θα μπορεί να ελέγχει δεύτερες κίτρινες κάρτες

Παραδοσιακά, το VAR μπορεί να επέμβει μόνο σε καταστάσεις που αφορούν: γκολ/ακυρωθέν γκολ, πέναλτι/μη πέναλτι και απευθείας κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, η πρόταση που εξετάζεται επιτρέπει στο VAR να παρεμβαίνει όταν υπάρχει στοιχειώδης και ξεκάθαρο λάθος σε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε αποβολή — κάτι που σήμερα δεν είναι δυνατόν.

Η λογική πίσω από αυτή την πρόταση είναι ότι μια δεύτερη κίτρινη κάρτα έχει το ίδιο αγωνιστικό βάρος με μια κόκκινη, αφού αφήνει μια ομάδα με παίκτη λιγότερο. Με τη νέα προσέγγιση, αν αποδειχθεί ότι η κάρτα ήταν «σαφώς και αντικειμενικά λανθασμένη», αυτή θα μπορεί να ανατραπεί με παρέμβαση VAR.

2) VAR θα μπορεί να ελέγχει, αν ένα κόρνερ δόθηκε σωστά

Ίσως η πιο ριζική και αμφιλεγόμενη αλλαγή που συζητείται είναι η δυνατότητα του VAR να επανεξετάζει αποφάσεις που αφορούν εάν δόθηκε σωστά ένα κόρνερ — κάτι που σήμερα δεν μπορεί να γίνει.

Πότε θα εφαρμοστούν οι αλλαγές

Οι περισσότερες από αυτές τις προτάσεις έχουν υποστηριχθεί σε επίπεδο IFAB και ενδεχομένως να εγκριθούν στις συνεδριάσεις του οργανισμού μέσα στο 2026, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Η αντίθεση και οι ανησυχίες

Η UEFA έχει εκφράσει σημαντική αντίθεση στην επέκταση του VAR για κόρνερ και δεύτερες κίτρινες κάρτες, θεωρώντας ότι μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες διακοπές παιχνιδιού και καθυστερήσεις που θα επηρεάσουν το θέαμα.

