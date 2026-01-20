ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Λίβερπουλ πάει με Σαλάχ στη Μασσαλία

Ο Αιγύπτιος διεθνής επιθετικός Μοχάμεντ Σαλάχ, προερχόμενος από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, είναι μεταξύ των 20 παικτών της Λίβερπουλ που επιλέχθηκαν (20/1) για τον αυριανό (21/1-22:00) αγώνα του Champions League εναντίον της Μαρσέιγ στη Μασσαλία, στο Βελοντρόμ. 

Ο Γάλλος διεθνής κεντρικός αμυντικός Ιμπραήμα Κονατέ, ωστόσο, δεν θα ταξιδέψει, με την απουσία του, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, να οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και ως εκ τούτου δεν σχετίζεται με τραυματισμό.

Δεν εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαπέντε λεπτών της προπόνησης που ήταν ανοιχτή στον Τύπο το πρωί στο Λίβερπουλ, σε αντίθεση με τον Μοχάμεντ Σαλάχ. 

Ο Αιγύπτιος επιθετικός έπαιξε στον αγώνα για την τρίτη θέση εναντίον της Νιγηρίας το Σάββατο στο Μαρόκο (2-4 στα πέναλτι η Νιγηρία/0-0 στα 120').

Την Παρασκευή (16/1), ο Άρνε Σλοτ ανέφερε ότι ο Σαλάχ θα επέστρεφε «την επόμενη εβδομάδα», χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό περιλάμβανε τον αγώνα εναντίον της Μαρσέιγ.

Πριν αναχωρήσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο 33χρονος επιθετικός έχασε τη θέση του βασικού του στη Λίβερπουλ, την ομάδα του από το 2017, με την οποία έχει κερδίσει κάθε σημαντικό τρόπαιο στην Αγγλία και την Ευρώπη. Παραπονέθηκε δημόσια για αυτόν τον ξαφνικό... υποβιβασμό και άφησε να εννοηθεί ότι ήταν πιθανή μια μετακόμιση από το Άνφιλντ.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ

