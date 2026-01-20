Με πολλές απουσίες η αποστολή της Μπέτις, νοκ άουτ και ο Άντονι ενόψει ΠΑΟΚ!

Αποδεκατισμένη έρχεται η Μπέτις στη Θεσσαλονίκη για τη μονομαχία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League (22/01, 19:45).

Κι αυτό διότι ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Άντονι, που ήταν αμφίβολος και το όνομά του δεν βρίσκεται στην αποστολή που έκαναν γνωστή οι Ανδαλουσιανοί.

Παράλληλα, εκτός έμειναν οι τραυματίες Ίσκο, Κούτσο, Μπεγερίν, Ρικέλμε, Άμραμπατ και Φίρπο, όπως και ο τιμωρημένος, Σεντρίκ Μπακαμπού. Στην αποστολή βρίσκεται Άμπντε Εζαλζουλί, που επέστρεψε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής αλλά δεν έχει προπονηθεί ακόμα στο 100%.

Αναλυτικά η αποστολή της Μπέτις:

Βαγιές, Λόπες, Αντριάν, Ροντρίγκες, Ορτίζ, Νατάν, Γιορέντε, Γκόμες, Μπάρτρα, Ντε Ρόα, Αλτιμίρα, Ντεόσα, Ρόκα, Πέρεθ, Κοραλέχο, Εζαλζουλί, Φορνάλς, Ρουϊμπάλ, Λο Σέλσο, Άβιλα, Γκαρσία, Μοράντε, Μαρίνα.

Sport-fm.gr