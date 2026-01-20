ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Όλοι στην Αγγλία μιλούν για το ταλέντο του Μπάμπη Κωστούλα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Όλοι στην Αγγλία μιλούν για το ταλέντο του Μπάμπη Κωστούλα

Το ανάποδο γυριστό του Έλληνα επιθετικού που μάγεψε...

Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη χθεσινή αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 22ης αγωνιστικής της Premier League. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με το γκολ-πέναλτι του Ταβερνίερ από το 32ο λεπτό και ο Ελληνας επιθετικός με απίθανο ψαλιδάκι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έσωσε το ματς για την Μπράιτον, χαρίζοντάς της το βαθμό στο «Αμεξ», με το τελικό 1-1.

Ηταν το δεύτερο γκολ του 19χρονου διεθνούς άσου με την φανέλα της Μπράιτον στο πρωτάθλημα κι αυτό το πέτυχε ως αλλαγή, μιας και ήρθε από τον πάγκο στο 77' αντί του Ντάνι Γουέλμπεκ. Ολοι στην Αγγλία μιλάνε πλέον για την αξία και το ταλέντο του νεαρού επιθετικού. Ο τεχνικός της ομάδας του, Φαμπιάν Χιούρσελερ, τόνισε πως ο Κωστούλας διαθέτει την ποιότητα και το ταλέντο για τέτοιες εντυπωσιακές ενέργειες:

«Δεν είναι ότι του πετάμε την μπάλα 20 φορές έτσι και πρέπει να τελειώσει τη φάση με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούμε να δουλεύουμε σε πιο σοβαρά πράγματα από αυτό, όμως ο Μπάμπης έχει την ικανότητα να κάνει τέτοια πράγματα. Το γνωρίζουμε, αλλά το θέμα είναι να κάνει σωστά και τα υπόλοιπα, όπως το κοντρόλ της μπάλας και η αμυντική δουλειά. Είναι πάντως σίγουρα μεγάλο ταλέντο».

Στις δυνατότητες του αναφέρθηκε και ο συμπαίκτης του και αρχηγός των «γλάρων», Λιούις Ντανκ: «Τον έχω δει να σκοράρει στις προπονήσεις, αλλά αυτό ήταν απίστευτο. Είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο. Έχουμε δει κάποια δείγματα, και θα υπάρξουν πολλά ακόμη από αυτόν. Προσαρμόζεται στη χώρα, σε ένα νέο πρωτάθλημα, και έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Αυτό το φοβερό γκολ δείχνει ακριβώς τις δυνατότητές του».

Στο μεταξύ και ο επίσημος λογαριασμός της Premier League αποθέωσε τον διεθνή επιθετικό στα social media: «Δείτε τι έκανε ο Κωστούλας στις καθυστερήσεις. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι καλύτερο από έναν παίκτη που μπαίνει ως αλλαγή.» Στο εκπληκτικό του γκολ στάθηκε και ο θρυλικός Τιερί Ανρί, ο οποίος είναι πλέον σχολιαστής στην αγγλική τηλεόραση (SkySports):

«Χρειάζεται μεγάλη αυτοπεποίθηση για να δοκιμάσεις κάτι τέτοιο χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο ο ίδιος ξέρει αν σήκωσε την μπάλα με σκοπό να εκτελέσει ψαλιδάκι – αυτό, όμως, δεν έχει σημασία. Το επιχείρησε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Αν δει κανείς τη φάση, θα καταλάβει πόση πίεση δέχεται στην πλάτη από τον αμυντικό. Τον βρίσκει δυνατά τη στιγμή της εκτέλεσης, όμως ο Κωστούλας βρίσκει την μπάλα ελαφρώς στο πλάι και την στέλνει στην απέναντι γωνία από εκείνη που περίμενε ο τερματοφύλακας.»,

Ο ίδιος ο νεαρός γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους στο γήπεδο και δεν έκρυψε τη χαρά του μετά το τέλος του ματς: «Για εσάς ίσως ήταν η πρώτη φορά που το βλέπετε αυτό το γκολ, αλλά ο Λιούις Ντανκ το έχει δει πολλές φορές στις προπονήσεις. Μου αρέσει αυτός ο τρόπος να σκοράρω ή έστω να προσπαθώ να σκοράρω», τόνισε χαμογελώντας και συμπλήρωσε:

«Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Είμαι χαρούμενος για το γκολ, αλλά το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο για εμάς. Χρειαζόμαστε αυτούς τους τρεις βαθμούς για να συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Η Premier League είναι μια εμπειρία που από παιδί ήθελα να ζήσω. Είμαι χαρούμενος. Προσαρμόζομαι μέρα με τη μέρα και μου αρέσει να παίζω σε πολλές θέσεις, αλλά κυρίως μου αρέσει να βρίσκομαι στο γήπεδο, παντού, και να βοηθάω την ομάδα μου».

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στενοχώρια, μα και πείσμα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Αμφίβολος ο Φερνάντες, γυρίζουν Εστεβάο και Γκούστο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Τα δύο μου μεγάλα λάθη στη θητεία μου - Μας έκλεψαν πρωταθλήματα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Ζωντανή» η Μπριζ για την πρόκριση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Νίκος Κίρζης μίλησε για την επόμενη μέρα, τον Γκρεγκ, τα λάθη και τους στόχους του Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Προτάθηκε στην Ίντερ ο Στρεφέτσα»

Ελλάδα

|

Category image

Η Λίβερπουλ πάει με Σαλάχ στη Μασσαλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με πολλές απουσίες η αποστολή της Μπέτις, νοκ άουτ και ο Άντονι ενόψει ΠΑΟΚ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκκλήσεις στη Γερμανία για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβαρε τα γαλαζοκίτρινα ο Μασέκο

ΑΕΛ

|

Category image

Τέλος το εμπάργκο - Ανοίγει ο δρόμος για ενίσχυση στον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξεκίνησε η παρέλαση νίκης της Σενεγάλης στο Ντακάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Νενέκο στον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ο Σαλάχ επέστρεψε στις προπονήσεις με τη Λίβερπουλ αλλά το μέλλον του παραμένει αβέβαιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στην Κροατία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη