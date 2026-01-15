ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μανέ: Ο «εφιάλτης» της Αιγύπτου - Τρία χτυπήματα σε 5 χρόνια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μανέ: Ο «εφιάλτης» της Αιγύπτου - Τρία χτυπήματα σε 5 χρόνια

Η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα ανάμεσα στη Σενεγάλη και την Αίγυπτο έχει ξεχωριστό πρόσωπο την τελευταία πενταετία.

Ο λόγος για τον Σαντιό Μανέ, αφού κάθε φορά που οι δύο ομάδες της Αφρικής συναντιούνται σε νοκ άουτ φάση, ο άσος της Σενεγάλης είναι εκείνος που χαμογελά στο τέλος.

Η αρχή έγινε στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2021, όταν Σενεγάλη και Αίγυπτος οδηγήθηκαν στα πέναλτι. Εκεί, ο Μανέ ανέλαβε την ευθύνη του τελευταίου χτυπήματος και δεν αστόχησε. 

Λίγο καιρό μετά, (2022) ήρθε το δεύτερο χτύπημα από την άσπρη βούλα Κατάρ. Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά στα μπαράζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το αποτέλεσμα ίδιο. Πρόκριση της Σενεγάλης στα πέναλτι και ο Μανέ με τον Μανέ να είναι πάλι καθοριστικός, αφήνοντας την Αίγυπτο εκτός Μουντιάλ.

Και τώρα στον ημιτελικό του AFCON 2025, ο Μανέ πήγε ένα βήμα παραπέρα. Σκόραρε το νικητήριο γκολ απέναντι στην Αίγυπτο, στέλνοντας τη Σενεγάλη στον τελικό.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πνίγηκε» στο Μόναχο o Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Σαν... πέρσι: Κοντίδης, Κουλιτσένκο, Πάφος και Ολυμπιάδα κορυφαίοι -και- για το 2025!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στην ΚΟΚ με άρωμα EuroBasket το Αριστείο της ΕΑΚ

Κύπρος

|

Category image

Ο θρυλικός Κοντίδης κορυφαίος αθλητής για 11η φορά!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ξανά κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς η Έλενα Κουλιτσένκο!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Κυρίαρχη Ολυμπιάδα, ξανά κορυφαία ομάδα γυναικών!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παρέλαβε ο Πετεβίνος το «Χρυσό Παπούτσι» του Ελ Αραμπί

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Back to back για την Πάφο: Κορυφαία ανδρική ομάδα του 2025!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βραβεύτηκε η κορυφαία ενδεκάδα του 2025

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μόνο... Ομόνοια οι MVP του 2025

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε Χάμπο Κυριάκου η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Τιμητική διάκριση στον Δημήτρη Δημητρίου για τους «Θεούς του Ολύμπου»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Χάνει Ριτσάρλισον για δύο μήνες η Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ενδιαφέρον της Γαλατάσαραϊ για τον Ομάρ Μαρμούς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Χάμπος από την Ντιναμό Βουκουρεστίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη