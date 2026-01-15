Μανέ: Ο «εφιάλτης» της Αιγύπτου - Τρία χτυπήματα σε 5 χρόνια

Ο λόγος για τον Σαντιό Μανέ, αφού κάθε φορά που οι δύο ομάδες της Αφρικής συναντιούνται σε νοκ άουτ φάση, ο άσος της Σενεγάλης είναι εκείνος που χαμογελά στο τέλος.

Η αρχή έγινε στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2021, όταν Σενεγάλη και Αίγυπτος οδηγήθηκαν στα πέναλτι. Εκεί, ο Μανέ ανέλαβε την ευθύνη του τελευταίου χτυπήματος και δεν αστόχησε.

Λίγο καιρό μετά, (2022) ήρθε το δεύτερο χτύπημα από την άσπρη βούλα Κατάρ. Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά στα μπαράζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το αποτέλεσμα ίδιο. Πρόκριση της Σενεγάλης στα πέναλτι και ο Μανέ με τον Μανέ να είναι πάλι καθοριστικός, αφήνοντας την Αίγυπτο εκτός Μουντιάλ.

Και τώρα στον ημιτελικό του AFCON 2025, ο Μανέ πήγε ένα βήμα παραπέρα. Σκόραρε το νικητήριο γκολ απέναντι στην Αίγυπτο, στέλνοντας τη Σενεγάλη στον τελικό.

sdna.gr