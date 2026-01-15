ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κοντά σε ομάδα έκπληξη ο Ντάγκλας Κόστα

Ο Ντάγκλας Κόστα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, έπειτα από τέσσερις μήνες αγωνιστικής απραξίας.

Στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου επανέρχεται το όνομα του Ντάγκλας Κόστα, με τον πολύπειρο Βραζιλιάνο εξτρέμ να βρίσκεται προ των πυλών μιας απρόσμενης επιστροφής.

Ο 35χρονος άσος, ο οποίος έχει περάσει από κορυφαίους συλλόγους όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Γιουβέντους, παραμένει χωρίς ομάδα εδώ και περίπου τέσσερις μήνες, όμως αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει σύντομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία και όσα μεταφέρει ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από σύλλογο της Serie D για την απόκτησή του. Ο λόγος για την Κιέβο Βερόνα, η οποία επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να ανακάμψει μετά την οικονομική κατάρρευση του 2021 που την έριξε στα χαμηλά στρώματα του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Οι άνθρωποι της Κιέβο φέρονται να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο μιας κίνησης υψηλού συμβολισμού, βλέποντας στον Ντάγκλας Κόστα όχι μόνο έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια εμπειρία, αλλά και ένα πρόσωπο που μπορεί να δώσει ώθηση στο πρότζεκτ της επιστροφής στη Serie C.

Καθοριστικός στις εξελίξεις είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, Πιέτρο Λατεράτσα, ο οποίος δείχνει διατεθειμένος να προχωρήσει σε μια τέτοια υπέρβαση.

