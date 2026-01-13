ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκ στην Κορσική: Δολοφονήθηκε ο πρώην πρόεδρος της Αζαξιό, στην κηδεία της μητέρας του!

Σοκ στη Γαλλία μετά τη δολοφονία του πρώην προέδρου της Αζαξιό, Αλέν Ορσονί, ο οποίος έπεσε νεκρός στην κηδεία της μητέρας του!

Η Κορσική βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μετά τη δολοφονία του Αλέν Ορσονί, μιας από τις πιο γνωστές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του νησιού. Ο 71χρονος πρώην αυτονομιστής ηγέτης, που τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί στις επιχειρήσεις και είχε διατελέσει πρόεδρος της Αζαξιό, σκοτώθηκε στο χωριό Βέρο, την ώρα που παρευρισκόταν στην κηδεία της μητέρας του. Οι αρχές επιβεβαίωσαν το περιστατικό και έχουν ξεκινήσει έρευνα με κατεύθυνση το οργανωμένο έγκλημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση να έγινε από μεγάλη απόσταση, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο στοχευμένης ενέργειας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση, καθώς ο Ορσονί υπήρξε για δεκαετίες κεντρικό πρόσωπο στις πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις της Κορσικής.

Ο Ορσονί είχε μακρά και ταραχώδη διαδρομή. Με σπουδές στο Παρίσι, ανέλαβε νεαρός την ηγεσία του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου της Κορσικής (FLNC), ενώ αργότερα ίδρυσε το Κίνημα Αυτοδιάθεσης (MPA). Η δράση του τον έφερε σε σύγκρουση με το γαλλικό κράτος και τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το νησί στα μέσα της δεκαετίας του '90, ζώντας για χρόνια στις ΗΠΑ, τη Νικαράγουα και την Ισπανία.

Η οικογένειά του είχε πληγεί επανειλημμένα από τη βία: Ο αδελφός του δολοφονήθηκε τη δεκαετία του '80, ενώ ο ίδιος είχε γλιτώσει από απόπειρα το 2008, λίγο πριν επιστρέψει στην Κορσική και αναλάβει την προεδρία της Αζαξιό. Παρά την προσπάθειά του να εμφανιστεί ως παράγοντας σταθερότητας, το όνομά του συνέχισε να συνδέεται με αντιπαραθέσεις και κατηγορίες, τις οποίες ο ίδιος χαρακτήριζε «σκευωρίες».

Ο θάνατός του κλείνει ένα κεφάλαιο που σημάδεψε την πολιτική και κοινωνική ιστορία της Κορσικής, αφήνοντας πίσω του πολλά αναπάντητα ερωτήματα και μια υπόθεση που αναμένεται να απασχολήσει έντονα τις γαλλικές αρχές.

 

sportfm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

