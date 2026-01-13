Μπαρτσελόνα: Επίσημη η επιστροφή του Κανσέλο ως δανεικός

Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Ζοάο Κανσέλο θα φορέσει την φανέλα της Μπαρτσελόνα, καθώς οι πρωταθλητές Ισπανίας ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τρίτης (13/1) την απόκτησή του, με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Χιλάλ.

Ο Πορτογάλος φουλ-μπακ επιστρέφει σε... γνώριμα λημέρια, εκεί όπου αγωνίστηκε τη σεζόν 2024-2024, και πάλι ως δανεικός (από τη Μάντσεστερ Σίτι), καταγράφοντας 42 συμμετοχές με απολογισμό 4 γκολ και 5 ασίστ.

