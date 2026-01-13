Ο κόσμος της Ρεάλ μίλησε: Κατά της απόλυσης Αλόνσο, ευθύνες σε Πέρεθ και παίκτες

Περισσότεροι από 537.000 φίλαθλοι συμμετείχαν στη διαδικτυακή δημοσκόπηση της Marca μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο της Ρεάλ. Η συντριπτική πλειοψηφία τάσσεται κατά της απόφασης, ενώ ρίχνει τις ευθύνες για τα αρνητικά αποτελέσματα σε διοίκηση και παίκτες.

Το 79% θεωρεί πολύ κακή απόφαση την απόλυση του Βάσκου τεχνικού, ενώ μόλις 21% τη θεωρεί σωστή.

Μάλιστα, το 80% χαρακτηρίζει πολύ κακό το τάιμινγκ για αλλαγή προπονητή, ενώ το υπόλοιπο 20% θεωρεί πως η απόφαση για το διαζύγιο λήφθηκε έγκαιρα.

Αξιολογώντας το έργο του Αλόνσο στην «βασίλισσα», το 47% το θεωρούν αρκετά καλό, 25% καλό και 6% εξαιρετικό, ενώ μόλις 22% του βάζουν… κάτω από την βάση.

Στο ερώτημα για το ποιος ευθύνεται περισσότερο για την κατάσταση στη Ρεάλ, το 48% επέλεξε τον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ, το 46% τους παίκτες και μόλις 6% τον Τσάμπι Αλόνσο.

Ο κόσμος στην πλειοψηφία του αμφιβάλλει και για την επιλογή του Άλβαρο Αρμπελόα για τη διάδοχη κατάσταση. Το 76% θεωρεί ότι του λείπουν ικανότητες και εμπειρία, ενώ μόλις 24% δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στον άλλοτε μπακ της «βασίλισσας».

Τέλος, αξιολογώντας τις αποφάσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ, το 90% εκτιμά πως έκανε κακό σχεδιασμό και κακώς δεν στήριξε τον προπονητή, ενώ μόλις το 10% θεωρεί πως έχει ενεργήσει σωστά και πως ένας καλός πρόεδρος πρέπει να παίρνει δύσκολες αποφάσεις.

