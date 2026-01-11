Λεβαντόφσκι: «Δεν αποσύρομαι ακόμη!»-Tα λόγια αγάπης για τη σύζυγό του

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βραβεύτηκε ως κορυφαία αθλητική προσωπικότητα του αιώνα στην Πολωνία, σε εκδήλωση που έγινε χθες βράδυ. Ο ίδιος δεν μπορούσε να δώσει το «παρών», καθώς βρίσκεται στην Τζέντα για το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Η σύζυγός του, Άννα, ήταν εκεί για να παραλάβει το βραβείο του, αλλά και ο ίδιος εμφανίστηκε σε ζωντανή σύνδεση και ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα.

«Μην ανησυχείτε, δεν σκοπεύω να παίζω για άλλα εκατό χρόνια, αλλά σας υπόσχομαι ότι δεν θα αποσυρθώ. Όσο μπορώ να τρέχω πιο γρήγορα από τους περισσότερους από εσάς στην αίθουσα, δεν θα αποσυρθώ», ανακοίνωσε γελώντας ο 38χρονος φορ.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη διάκριση. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας στο γκαλά. Είναι μια τεράστια τιμή και απόδειξη ότι αυτό που κάνω έχει νόημα. Χωρίς την ενέργειά σας, όλα θα ήταν απλώς σαν να κυνηγάμε την μπάλα, αλλά μαζί γράψαμε ιστορία», ανέφερε για τη βράβευσή του.

Απευθυνόμενος στη σύζυγό του, τόνισε: «Ευχαριστώ την οικογένειά μου. Άννα, αγάπη μου, είσαι πανέμορφη. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι για κάθε πτυχή της ζωής μου εδώ και χρόνια. Από αυτό που έχω στο πιάτο μου μέχρι το πώς αντιμετωπίζω την πίεση. Για όλες τις θυσίες σου».

sport-fm.gr