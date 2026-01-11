ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπαλοτέλι: Μεταγραφή Νο14, πάει Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο 35χρονος Μάριο Μπαλοτέλι συνεχίζει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Αλ Ιτιφάκ, ολοκληρώνοντας την 14η μεταγραφή στην καριέρα του.

Ο Μάριο Μπαλοτέλι που έχει περάσει από μεγάλες ομάδες, όπως Μίλαν, Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, αρνείται να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Ιταλός στράικερ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την 14η μεταγραφή της καριέρας του στην Αλ Ιτιφάκ μέχρι το 2028 μετά από το πέρασμά του από τη Γένοβα με τη φανέλα της Τζένοα.

Η Αλ-Ιτιφάκ συμμετέχει στην Β' κατηγορία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και διαθέτει αρκετούς Ιταλούς παίκτες στο ρόστερ της. O σύλλογος ανήκει στον Αυστραλό επιχειρηματία Ρος Πελίγκρα, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης της Κατάνια στη Serie C. H Αλ-Ιτιφάκ βρίσκεται στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος, έχοντας μόλις έξι βαθμούς σε 11 αγώνες μέχρι στιγμής φέτος.

Ο «Σούπερ Μάριο» βρέθηκε στις Μαλδίβες για να γιορτάσει την μεταγραφή του, όπου μοιράστηκε τις γνώσεις του με νεαρούς επισκέπτες, ενώ παρευρέθηκε και στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο Kandima Maldives, ένα πεντάστερο θέρετρο σε νησί μήκους 3 χιλιομέτρων.

Επίσης δεν έχασε και την ευκαιρία να παίξει μπάλα σε έναν αγώνα επισκεπτών εναντίον προσωπικού, αναβιώνοντας τον περιβόητο πανηγυρισμό με το μπλουζάκι «Why Always Me» από το ντέρμπι του Μάντσεστερ το 2011, που είχε λήξει 6-1.

