Φλικ: «Ο Εμπαπέ είναι ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο αυτή την στιγμή»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα έπλεξε το εγκώμιο του Κιλιάν Εμπαπέ.
Το εγκώμιο του Κιλιάν Εμπαπέ έπλεξε ο Χάνσι Φλικ σε δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου του αυριανού μεγάλου αγώνα μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του ισπανικού σούπερ καπ.
Ο Γερμανός τεχνικός αναφέρθηκε στον Γάλλο με αφορμή τα όσα γίνονται γνωστά για τη συμμετοχή του και τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο επιθετικό αυτή την στιγμή στον κόσμο.
«Είναι ο καλύτερος επιθετικός αυτή τη στιγμή. Είναι ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Είναι ένας φανταστικός παίκτης και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Πρέπει να παίξουμε όπως παίζει πάντα η Μπαρτσελόνα, με το στιλ μας, το οποίο είναι διαφορετικό από εκείνο της Ρεάλ Μαδρίτης», ανέφερε ο Χάνσι Φλικ.
Θυμίζουμε ότι ο Εμπαπέ δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα αγωνιστεί. Δεν έχει ξεπεράσει έναν πρόσφατο τραυματισμό, φαίνεται να δέχεται πιέσεις για να παίξει ωστόσο εκείνος δεν αισθάνεται απόλυτα έτοιμος.
