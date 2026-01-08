Σενάριο για άμεση επιστροφή του Αμορίμ στους πάγκους

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος τεχνικός αποχωρεί από τους «κόκκινους διαβόλους» μετά από 14 χαοτικούς μήνες, τόσο εντός όσο και εκτός «Ολντ Τράφορντ». Με τον άλλοτε τεχνικό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να βρίσκεται ήδη σε λίστες ομάδων, με την επιστροφή του στους πάγκους να μοιάζει... θέμα χρόνου.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται υπό πίεση στη Μπενφίκα, αφού έχει μείνει 10 βαθμούς πίσω στη μάχη για τον τίτλο, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (07/01) οι «λουζιτανοί» αποκλείστηκαν από το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, μετά την ήττα με 3-1 από την Μπράγκα.

Η «Daily Mail» υποστηρίζει ότι ο Αμορίμ θα μπορούσε να βρίσκεται σε «πλεονεκτική θέση» για να αντικαταστήσει έναν ακόμη πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η θέση του Μουρίνιο φέρεται να είναι «όλο και πιο επισφαλής» και ο σύλλογος έχει ιστορικό προσπαθειών να αποκτήσει τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της.

Ο 40χρονος μάλιστα είχε απορρίψει τα σενάρια επιστροφής στη Μπενφίκα τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού ο υποψήφιος πρόεδρος Ζουάου Νορόνια Λόπες είχε παραδεχθεί ότι θα ήθελε να τον φέρει στον σύλλογο.

Ο Λόπες μάλιστα παρακολούθησε έναν αγώνα στην Αγγλία αφού είχε καταστήσει σαφές ότι έβλεπε τον Αμορίμ ως μελλοντικό προπονητή του πορτογαλικού συλλόγου, αλλά τελικά έχασε τις εκλογές από τον θρύλο του συλλόγου, Ρούι Κόστα.

Ο Αμορίμ απολύθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη Δευτέρα (05/01), μετά το ξέσπασμα του μετά το 1-1 της ομάδας με τη Λιντς την προηγούμενη ημέρα. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως ήθελε να είναι ο μάνατζερ και όχι ο προπονητής της ομάδας, προκαλώντας την οργή των ιθυνόντων του κλαμπ, οδηγώντας στην απομάκρυνση του.

🚨💣EXCL: Caso José Mourinho seja demitido, o Benfica vai avançar com tudo para a contratação de Rúben Amorim! 🦅 pic.twitter.com/S1wtRRC0Mu — Benfica Pulse (@BenficaPulse) January 1, 2026

athletiko.gr