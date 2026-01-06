ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανοιχτός για επιστροφή στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Σόλσκιερ

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ εμφανίζεται θετικός στην επιστροφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την ώρα που οι «κόκκινοι διάβολοι» αναζητούν λύση μετά την αποχώρηση του Αμορίμ.

Σενάριο επιστροφής του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς ο Νορβηγός τεχνικός φέρεται διατεθειμένος να αναλάβει εκ νέου τον σύλλογο σε ρόλο υπηρεσιακού ή μεταβατικού προπονητή. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μέσω του προσωπικού του καναλιού στο YouTube, ο Σόλσκιερ θα ήταν «περισσότερο από ανοιχτός» σε μια τέτοια προοπτική, εφόσον του ζητηθεί.

Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε φάση αναζήτησης λύσης για τους επόμενους μήνες, μετά το διαζύγιο με τον Ρούμπεν Αμορίμ, με τον Ντάρεν Φλέτσερ να έχει αναλάβει προσωρινά την ομάδα σε άμεσο χρονικό ορίζοντα. Στόχος της διοίκησης είναι να οριστεί σύντομα ένας προπονητής που θα οδηγήσει την ομάδα μέχρι το καλοκαίρι, πριν παρθεί η τελική απόφαση για τον μόνιμο αντικαταστάτη ενόψει της νέας σεζόν.

Η προηγούμενη θητεία του Σόλσκιερ στο «Όλντ Τράφορντ» ολοκληρώθηκε άδοξα τον Νοέμβριο του 2021, μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα από τη Γουότφορντ, σε μια περίοδο όπου η ομάδα είχε ήδη ξεκινήσει προβληματικά τη σεζόν 2021-22. Παρ’ όλα αυτά, ο Νορβηγός διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον σύλλογο, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την άφιξή του ως ποδοσφαιριστής το καλοκαίρι του 1996.

 

